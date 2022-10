নেশ্যনেল ডেস্ক, 2 অক্টোবৰ: গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জম্মু-কাশ্মীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা পিপলছ ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ (Peoples Democratic Party) সভাপতি মেহবুবা মুফটিয়ে আগবঢ়াইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৷ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোত বিজেপিৰ বিভাজনবাদী নীতিৰ প্ৰভাৱ যাতে পৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সচেষ্ট থাকিবলৈ ৰাজ্যবাসীক অনুৰোধ জনাইছে মুফটিয়ে (Home Minister Amit Shah Jammu and Kashmir visit)৷

উল্লেখ্য যে, গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ পাহাৰী জনগোষ্ঠীক সংৰক্ষণ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে (reservation to Pahari community of Jammu and Kashmir) । গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জম্মু-কাশ্মীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমযোগে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

গুজ্জৰ আৰু পাহাৰীসকলক ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিবলৈ আৰু ইজনে সিজনৰ লগত যুঁজ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মেহবুবাই ৷ লগতে মেহবুবাই কয় যে, বিজেপিয়ে প্ৰথমে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু এতিয়া গুজ্জৰ আৰু পাহাৰীসকলৰ মাজত বিভাজনকামী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ পাহাৰী জনগোষ্ঠীক সংৰক্ষণ সম্পৰ্কত মতামত আগবঢ়োৱাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোত এতি চিন্তাক্লিষ্ট পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বুলি পিডিপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ সংৰক্ষণৰ টোপত ভুল নাযাবলৈ আহ্বান জনায় জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, মন্ত্ৰী আহিব আৰু যাব, বিজেপি আজি আছে, কিন্তু চিৰকাললৈ ​​নাথাকে । কিন্তু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে বিভিন্ন সম্প্ৰদায় আৰু ধৰ্মৰ মাজত যি শত্ৰুতা-বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰে, তাৰ কুপ্ৰভাৱ চিৰদিন ভুগিব লগীয়া হয় ৷

এদিন নহয় এদিন সকলোৰে ন্যায্য প্ৰাপ্তি হবই ৷ গতিকে বিজেপিৰ বিভাজনবাদী এজেণ্ডা ঐক্যৱদ্ধভাৱে ব্যৰ্থ কৰাটোহে সময়ৰ আহ্বান বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় মেহবুবা মুফটিয়ে ৷ মুখ্যতঃ গুজ্জাৰ, বাকেৰৱাল আৰু পাহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুফটীয়ে কয় (Former Chief Minister Mehbooba Mufti), কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনৰ বিভাজনবাদী নীতিৰ বাবেই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাই-ভনীৰ সম্পৰ্কই শত্ৰুলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ তেজৰ ফাকু খেলি আছে ৷

অমিত শ্বাহে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া তিনিদিনীয়া জম্মু-কাশ্মীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত ৰাজৌৰী আৰু বাৰামুল্লাত পাহাৰী সমাৱেশত ভাষণ প্ৰদান কৰিব আৰু এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাতে পাহাৰী জনসংখ্যাক সংৰক্ষণ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ৰাজনৈতিক মহলযোগে জানিবলৈ পোৱা গৈছে ।

উল্লেখনীয় যে, সংৰক্ষণৰ বিষয়টোয়ে গুজ্জৰ আৰু পাহাৰীসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে বিভাজনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ পাহাৰীসকলে সংৰক্ষণৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিলে নিয়োগ আৰু বিধানসভাৰ আসনত গুজ্জৰসকলৰ অংশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰ কৰ্তন হ’ব যিয়ে তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব ।

