নেশ্যনেল ডেস্ক, 28 নৱেম্বৰ : আপুনি বাৰু নিজৰ বিয়াৰ বাবে কি কি থিম বাচনি কৰি থৈছে ? নিশ্চয় ইতিমধ্যে সংগীতৰ লগতে বৰ্তমান ডিজেও ঠিক কৰি থৈছে ৷ কিয়নো নকৰিব, কাৰণ বিবাহক লৈ সকলোৰে থাকে বহু আশা, বহু পৰিকল্পনা ৷ কি পিন্ধিব, কেনে সংগীতত নৃত্য কৰিব ইত্যাদি ইত্যাদি ৷

পিছে ৰ’ৱ, এতিয়াৰ পৰা বিবাহৰ পৰিকল্পনাবোৰ কিছু সলনি কৰক ৷ এতিয়াৰে পৰা বিবাহত বজাব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ সংগীত, বেণ্ড, ডিজেৰ লগতে আতচবাজীও ৷ যদিহে এনেবোৰ কৰ্ম বিবাহস্থলীত হয় তেন্তে বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন নকৰিব দৰা বা মৌলনাই (Shivli Bari Jama Masjid of Nirsa in Dhanbad ) ৷

পিছে এই বাক্য আমাৰ নহয় ৷ দেওবাৰে এক নিৰছাৰ শিৱলিবাৰীৰ জামা মছজিদত (Shivli Bari Jama Masjid) অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত মিলিত হৈ মৌলানা মাছুদ আখতাৰ কাদ্ৰীয়ে ব্যক্ত কৰে এই কথা ৷ এই সভাতে অঞ্চলটোৰ সকলো ইমাম আৰু আৱামে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ য’ত বৰ্তমানৰ সমিতিৰ সদস্যসকলৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত মতামত গ্ৰহণ কৰে (Meeting in Shivli Bari Jama Masjid of Nirsa)।

এই বৈঠকতে উল্লেখ কৰে যে, ইছলাম ধৰ্ম অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নিকাহত এতিয়াৰে পৰা বেণ্ড, ডিজে বা আতচবাজী নিষিদ্ধ হ’ব ৷ লগতে ৰাতি 11 বজাৰ ভিতৰত নিকাহ সম্পূৰ্ণ হ’ব লাগিব । যদিহে এই আইন মানি নচলে তেন্তে, দোষীক শাস্তি বিহা হ’ব (Penalty for not marrying according to Islam)৷ লগতে কমিটীক 5100 টকা জৰিমণা বিহাৰ লগতে কমিটীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব ৷

এই সন্দৰ্ভত শিৱলিবাৰী জামা মছজিদৰ ইমাম মাছুদ আখতাৰ কাদ্ৰীয়ে কয়, ‘‘আজিৰ যুগত মানুহে বিবাহত প্ৰয়োজনীয়তকৈ অধিক খৰচ কৰে ৷ এই কথা আমাৰ ইছলামে কেতিয়াও কোৱা নাই যে বিবাহত বেণ্ড বাজা আৰু আতচবাজী আদি প্ৰয়োজ কৰি অতিৰিক্তভাৱে খৰচ কৰিব লাগে’’ ।

উল্লেখ্য যে, এই আইনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ সন্দৰ্ভত দেওবাৰে এক বৈঠকত মিলিত হয় কমিটীৰ সকলো বিষয়ববীয়া ৷ আলোচনাৰ অন্তত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে, 2 ডিচেম্বৰৰ পৰা এই আইনখন বলবৎ কৰা হ’ব ।

