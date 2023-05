নিউজ ডেস্ক, ১৭ মে' : ভাৰতে মঙলবাৰে আন্তৰ্জাতিক ধৰ্মীয় স্বাধীনতা সন্দৰ্ভত আমেৰিকা চৰকাৰৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন নাকচ কৰি কয় যে এই প্ৰতিবোদন 'অনুপ্ৰেৰিত' আৰু 'পক্ষপাতদুষ্ট' (US report on religious freedom in India) । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগে সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনত সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ অভিযোগত ভাৰতক সমালোচনা কৰা হৈছিল । এই প্ৰতিবেদনত সমগ্ৰ বিশ্বৰ দেশসমূহত ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ স্থিতি উল্লেখ কৰা হৈছে (MEA slams US report as biased) ।

আন্তৰ্জাতিক ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ ওপৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৈদেশিক বিভাগৰ ২০২২-ৰ প্ৰতিবেদনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীয়ে (External Affairs spokesperson Arindam Bagchi) কয় যে এনে প্ৰতিবেদন 'ভুল তথ্য আৰু ত্ৰুটিপূৰ্ণ বুজাবুজি'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈ আছে (MEA slams US report on religious freedom) । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেৱল কিছুসংখ্যক বিষয়াৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰেৰিত আৰু পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্যই এই প্ৰতিবেদনসমূহৰ বিশ্বাসযোগ্যতা অধিক হ্ৰাস কৰিছে ।" তেওঁ লগতে কয় । বাগচীয়ে অৱশ্যে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু ভাৰতৰ বাবে উদ্বেগজনক বিষয়ত দেশখনৰ সৈতে স্পষ্ট আদান-প্ৰদান অব্যাহত ৰাখিব (US Report on International Religious Freedom) ।

উল্লেখ্য, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই সোমবাৰে কয় যে ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু চৌডি আৰবকে ধৰি বহুতো চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলৰ বিশ্বাসক মুক্তভাৱে লক্ষ্য কৰি লৈ আহিছে । লাৰ্জত থকা আন্তৰ্জাতিক ধৰ্মীয় স্বাধীনতা কাৰ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰাশ্বাদ হুছেইনে প্ৰতিবেদনখন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে ৱাশ্বিংটনত এক সংবাদমেলত কয়, "বহুতো চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সীমাৰ ভিতৰত ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলক মুকলিভাৱে লক্ষ্য কৰি লৈ আহিছে ।"

ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ ওপৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰতত খ্ৰীষ্টান, মুছলমান আৰু দলিতসকলৰ বিৰুদ্ধে তথাকথিত হিংসাৰ কেইবাটাও ঘটনা উল্লেখ কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনখনে ভাৰতৰ ধৰ্মান্তৰকৰণবিৰোধী আইনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । প্ৰতিবেদনখনত কাশ্মীৰী হিন্দুসকলৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰা হৈছে । তাত অভিযোগ কৰা হৈছে যে উগ্ৰ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বাৰা ধৰ্মীয়ভাৱে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা সত্ত্বেও তেওঁলোকক চৰকাৰে উপত্যকাটো এৰি যাবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল ।

প্ৰতিবেদনখন প্ৰকাশৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ সময়ত ব্লিঙ্কেনে কয় যে প্ৰতিবেদনখনে বিশ্বৰ প্ৰায় ২০০ খন দেশ আৰু অঞ্চলত ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অৱস্থাৰ এক তথ্যভিত্তিক, বিস্তৃত দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰিছে । অৱশ্যে তেওঁৰ মন্তব্যত ভাৰতৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল ।

এই বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনৰ ভাৰতীয় অধ্যায়টো পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ দৰে প্ৰায় একে । যিবোৰ হৈছে কম-বেছি পৰিমাণে দেশৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত একাধিক সংবাদ মাধ্যম আৰু বেচৰকাৰী সংগঠনে উত্থাপন কৰা ধৰ্মীয় স্বাধীনতা উলংঘনৰ অভিযোগ । হুছেইনে ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়সমূহক মুক্তভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱা চৰকাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবেদনখনৰ মূল ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

"ভাৰতত দেশৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ আইনী অধিবক্তা আৰু ধৰ্মীয় নেতাসকলে হৰিদ্বাৰ চহৰত মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰম ঘৃণামূলক ভাষণৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়ে । লগতে দেশখনক ইয়াৰ বহুত্ববাদ আৰু সহিষ্ণুতাৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । আনহাতে, বাৰ্মাৰ সামৰিক শাসনে ৰহিংগীয়া জনগোষ্ঠীক দমন কৰি আছে, যাৰ ফলত বহুতে তেওঁলোকৰ ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছে ।" ৰাশ্বাদ হুছেইনে লগতে কয় ।

লগতে পঢ়ক :PM Modi Foreign Visit : ১৯ মে'ৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ত্ৰিদেশীয় ভ্ৰমণসূচী