এটা সুস্থ যৌন জীৱনে পুৰুষৰ শাৰীৰিক তথা আৱেগিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । যুগ যুগ ধৰি মানুহে নিজৰ যৌন ক্ষমতা আৰু উৰ্বৰতা বৃদ্ধিৰ বাবে কিছুমান বিশেষ খাদ্য বিচাৰি আহিছে । বিজ্ঞানীসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত এনে কিছুমান কথা আৱিষ্কাৰ কৰিছে আৰু সেই খাদ্যবোৰৰ বহুতেই ষ্টেমিনা আৰু লিবিডো বৃদ্ধিত বহুখিনি সহায় কৰিব পাৰে (Male Fertility)।

বিশেষজ্ঞই এই সন্দৰ্ভত বিশেষভাৱে এনে কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে যিয়ে পুৰুষৰ ‘শক্তি’ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে (What should a man avoid when trying to conceive)। জানো আহক এই খাদ্যসমূহ বিষয়ে-

১/ ফল

বহু গৱেষণাত প্ৰমাণিত হৈছে যে অধিক ফল সেৱন কৰিলে ইৰেক্টিল ডিছফংচনৰ সম্ভাৱনা ১৪% হ্ৰাস পাব পাৰি (how to make sperm thicker and stronger)। ইয়াৰ কাৰণ হ’ল কিছুমান ফলত উচ্চ ফ্লেভন’ইড পোৱা যায় । জামু, আঙুৰ, আপেল আৰু ছাইট্ৰাছ ফলৰ দৰে ফলমূলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফ্লেভনয়ড থাকে (What should a man avoid when trying to conceive)। তৰমুজে ইৰেকচন উন্নত কৰি আপোনাৰ কামনা বৃদ্ধিও কৰিব পাৰে, কিয়নো ইয়াত চাইট্ৰুলিন থাকে যিয়ে শৰীৰত আৰ্জিনিনৰ দৰে এমিনো এচিড নিৰ্গত কৰে (What drink is good for male fertility)।

২/ বাদাম

সকলো ধৰণৰ বাদাম যেনে আলমণ্ড, আখৰোট, কাজু, বাদাম আৰু হেজেলনাটত জিংক আৰু আৰ্জিনিন অধিক পৰিমাণে থাকে (male fertility supplements)। শুকান ফলৰ ভিতৰত আখৰোট বিশেষভাৱে উপকাৰী কাৰণ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ওমেগা-৩ ফেটি এচিড থাকে । ইয়াৰ উপৰিও আখৰোটে শুক্ৰাণুৰ গুণাগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, গতিকে ই পুৰুষৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

৩/ কফি

একাপ কফিত থকা কেফেইনে শোৱা কোঠাত ভাল অনুভৱ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে (male fertility foods)। কিন্তু ইয়াক অতিৰিক্তভাৱে সেৱন কৰিলে আপোনাৰ মনত জিটাৰী অনুভৱ হ’ব পাৰে আৰু যৌন ক্ষমতাও ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে । কফি অত্যধিক সেৱনৰ ফলত পানীলগা হয়, যাৰ ফলত ভাগৰুৱা, শুষ্কতা অনুভৱ আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । গতিকে দিনটোত একৰ পৰা তিনিকাপতকৈ অধিক কফি সেৱন নকৰিব (male fertility age)।

৪/ ডাৰ্ক চকলেট

আপুনি নিশ্চয় সচেতন যে ডাৰ্ক চকলেটত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে আৰু ই হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও অতি উপকাৰী । কিন্তু একে সময়তে ই আপোনাক বিচনাতো ভাল প্ৰদৰ্শন দিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে । ইয়াত থকা ফ্লেভানলে তেজৰ সোঁত বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে, যিয়ে পুৰুষক ইৰেক্টিল ডিছফংচনৰ পৰা মুক্তি পোৱাত সহায় কৰে । ইয়াৰ বাবে কমেও ৬০ শতাংশ ক’ক’ৰ পৰা তৈয়াৰী ডাৰ্ক চকলেট খাব লাগে ।

৫/ মাংস

মাংস হৈছে প্ৰটিন সমৃদ্ধ খাদ্য আৰু ইয়াৰ এমিনো এচিড প্ৰফাইল বেছি । বেছিভাগ মাংসতে জিংক, কাৰ্নিটিন আৰু আৰ্জিনিন আদি পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে, যিয়ে তেজৰ সোঁত উন্নত কৰে । বহুতো ভিন্ন গৱেষণাত প্ৰমাণিত হৈছে যে ই ইৰেক্টিল ডিছফংচনৰ পৰা মুক্তি পোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ।

