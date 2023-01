নিউজ ডেস্ক, ২ জানুৱাৰী : মাওবাদী দলে বিদেশী বিপ্লৱী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে (Maoists planning ties with CCOMPOSA) । দীৰ্ঘদিনৰ পিছত আন্তৰ্জাতিক পৰিক্ৰমা সমিতিক (International Affairs Committee of Maoist) দলৰ সন্মুখলৈ অনা হৈছে । আনহাতে, অমৃত নামৰ এজন লোকক অলপতে ইয়াৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । নতুন সমিতিখনে 'দক্ষিণ এছিয়াৰ মাওবাদী দল আৰু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয় সমিতিৰ (Maoist Parties and Organizations of South Asia, COMPOSA) পথ অনুসৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ।

এইটো লক্ষণীয় যে দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশসমূহৰ মাওবাদী বিপ্লৱী সংগঠনবোৰৰ COMPOSA-ত সদস্যপদ আছে । অতীজত গণযুদ্ধৰ সময়ত নেপাল, বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, শ্ৰীলংকা, ফিলিপাইনছ, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, তুৰস্ক, ইটালী আৰু অন্যান্য দেশৰ বিপ্লৱী সংগঠনবোৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল ।

মাওবাদী দল (Maoist party) হোৱাৰ পিছত ২০০৫-২০১১ চনৰ ভিতৰত প্ৰমাণ পোৱা গৈছিল যে, মাওবাদী দলৰ কেডাৰক ফিলিপাইনছৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ বিশেষজ্ঞসকলে সশস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল । ২০০৯ চনত দিল্লীত কোবাদ গান্ধীৰ গ্ৰেপ্তাৰ, ২০১০ চনত আদিলাবাদৰ অৰণ্যত আজাদৰ সংঘৰ্ষ আৰু পশ্চিমবংগৰ লালগড়ত কিষাণজীৰ সংঘৰ্ষত দলটোৱে গুৰুতৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছিল (Maoists planning revamp in Telangana) ।

নেতাসকলৰ চৰম বন্দীত্বৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক পৰিক্ৰমাৰ প্ৰসংগটো প্ৰায় পাহৰি যোৱা গৈছিল । কিন্তু বৰ্তমানৰ এই পদক্ষেপটো দলৰ কাৰ্যকলাপৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিকাশ বুলি গণ্য কৰা হৈছে । কিয়নো মাওবাদীসকলে দীৰ্ঘদিনৰ পিছত COMPOSA-লৈ উভতি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

আনহাতে, এনেকুৱা এটাও অনুমান কৰা হৈছে যে মাওবাদীসকলে ফিলিপাইনছৰ বিপ্লৱী সংগঠনসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপনৰ দিশত পদক্ষেপ লৈছে । এইটো খবৰো পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে ইয়াৰে কিছু অনুশীলন কৰা হৈছে । চোৰাংচোৱা সূত্ৰই সন্দেহ কৰিছে যে জুমৰ জৰিয়তে অনলাইন পৰ্যালোচনাও আন সংগঠনৰ সৈতে কৰি অনলাইন পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য, যোৱা মাহৰ ১৬ তাৰিখে মৃত্যু হোৱা ফিলিপাইনছৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ জোছ মাৰিয়া চিছনক (founding chairman of Communist Party of Philippines, Jose Maria Sison) স্মৰণ কৰিবলৈ ১৬ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ইয়াৰ প্ৰমাণ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

অমৃত কোন ?

তেলেংগানাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে (Telangana intelligence department) মাওবাদী দলৰ শেহতীয়া উন্নয়নৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিছে । বিভাগটোৱে অমৃতৰ নিযুক্তি নিশ্চিত কৰিছে । অৱশ্যে এইটো স্পষ্ট নহয় যে তেওঁ কোন । দলৰ পলিটব্যুৰো সদস্য মল্লোজুলা বেণুগোপাল ৰাও ওৰফে চনু দাদা, সামৰিক বিষয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত টিপ্পিৰি তিৰুপতি ওৰফে চেতন আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা ওকে গণেশ, এই তিনিজনৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন হৈছে অমৃত ।

