নিউজ ডেস্ক, ২৬ ডিচেম্বৰ : বিহাৰৰ গয়াত কৰোনা বিস্ফোৰণ । তাত চাৰিজন বিদেশীৰ শৰীৰত কৰোনা পজিটিভ পোৱা গৈছে । ইয়াৰে এজন থাইলেণ্ডৰ, দুজন ইংলেণ্ডৰ আৰু এজন ম্যানমাৰৰ (Foreigner found Corona Positive in Gaya) । উল্লেখ্য, গয়াত বৌদ্ধ ধৰ্মীয় নেতা দালাই লামাৰ এক কাৰ্যসূচী চলি আছে । য'ত বিদেশীসকলৰ আগমন ঘটিছে ।

উল্লেখ্য, চলিত মাহৰ ২৯, ৩০ আৰু ৩১ তাৰিখে বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামাৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান আছে (Buddha religious leader Dalai Lama) । ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিমানবন্দৰৰ সকলো লোকৰ ওপৰতে আৰটি-পিচিআৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । উক্ত অনুসন্ধানৰ সময়তে দেওবাৰে গয়াত ৪ জন লোক কৰোনা সংক্ৰমিত হোৱাটো ধৰা পৰে (4 corona positive patients found in Gaya) ।

গয়া বিমানবন্দৰত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত আৰটি-পিচিআৰ পৰীক্ষাৰ (Corona RTPCR test) পিছত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । গয়া বিমানবন্দৰত 2ৰ পৰা 5 শতাংশ বিদেশীয়ে কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে আৰটি-পিচিআৰ পৰীক্ষা কৰায় (covid test in Gaya Airport) । তাৰ পিছত কৰোনা পজিটিভ ৰোগীসকলক আইছ'লেচনত ৰখা হৈছে । তেওঁলোকক তেওঁলোকে বুক কৰা হোটেলখনতে আইছ'লেচনত ৰখা হৈছে (foreigners goes isolation in Gaya Bihar) ।

গয়া বিমানবন্দৰত কোভিড পৰীক্ষা

এই সন্দৰ্ভত গয়া অসামৰিক শল্য চিকিৎসক ৰঞ্জন সিঙে কয় যে ৪ জন বিদেশীক কৰোনা পজিটিভ পোৱা গৈছে । আৰটি-পিচিআৰ পৰীক্ষা প্ৰতিবেদনে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰেই অৱস্থা গুৰুতৰ নহয় । কিন্তু তেওঁলোকক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে আইছ'লেচনত ৰখা হৈছে । তাত থাইলেণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন দেশৰ বিদেশী আছে ।

"৪ জন বিদেশীক কৰোনা পজিটিভ পোৱা গৈছে । তেওঁলোকক আৰটি-পিচিআৰ পৰীক্ষা প্ৰতিবেদনত চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰেই অৱস্থা গুৰুতৰ নহয় । কিন্তু তেওঁলোকক সকলো সাৱধানতাৰে চিকিৎসা কৰা হৈছে । থাইলেণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন দেশৰ বিদেশী তাত আছে । সকলোকে তেওঁলোকে বুকিং কৰা হোটেলত আইছ'লেচনত ৰখা হৈছে ।" অসামৰিক শল্য চিকিৎসক ৰঞ্জন সিঙে এনেদৰে কয় ।

উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ধৰ্মীয় নেতা দালাই লামা বৰ্তমান বুদ্ধগয়াত আছে । তেওঁৰ এক কাৰ্যসূচী ২৯, ৩০ আৰু ৩১ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব । য'ত ভাৰত আৰু বিদেশৰ ৬০ হাজাৰতকৈও অধিক বৌদ্ধ ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰিব । তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে কৰোনা সম্পৰ্কে এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে । বৰ্তমান ৪ জন কৰোনা পজিটিভ ৰোগী পোৱাৰ পিছত জিলাখনত সতৰ্কতা কাৰ্যসূচী বৃদ্ধি কৰি কৰোনা পৰীক্ষা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, যদি এনেদৰে কৰোনা পজিটিভ পোৱা যায় তেন্তে বৌদ্ধ ধৰ্মীয় নেতা দালাই লামাৰ শিক্ষণ কাৰ্যসূচী প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে । ইতিমধ্যে এটা সম্ভাৱনা আছিল যে আন বহুতো দেশত কৰোনা যিদৰে দ্ৰুতগতিত বিয়পি আছে, গয়া-বুদ্ধগয়ালৈ হাজাৰ হাজাৰ বিদেশী অহাৰ বাবে ই বিয়পি পৰিব পাৰে । বৰ্তমান ৪ টা পজিটিভ ঘটনাৰ তথ্য পোৱাৰ পিছত স্বাস্থ্য বিভাগক এই বিষয়ত সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে ।

বুদ্ধগয়াত আছে দালাই লামাৰ অনুষ্ঠান

ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ড৹ মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে কোভিড-১৯ পৰিস্থিতি আৰু প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । য'ত বিহাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱো উপস্থিত থাকে । এই সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যসমূহক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰু কোভিড-১৯ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

একে সময়তে তেওঁ কয় যে কৰোনাক পৰাস্ত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহে সহযোগিতামূলক মনোভাবেৰে কাম কৰিব লাগিব । তেওঁ এইটোও কয় যে সকলো ৰাজ্যই নিৰীক্ষণ প্ৰণালী শক্তিশালী কৰা উচিত । কোভিডৰ পৰীক্ষা দ্ৰুতভাৱে কৰা আৰু চিকিৎসালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰস্তুতি নিশ্চিত কৰিবলৈও তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :Pari Rangpi Passes Away: কাৰ্বি আংলঙৰ বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক পাৰি ৰংপীৰ দেহাৱসান