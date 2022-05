নেশ্যনেল ডেস্ক, 30 মে’: দেওবাৰে আততায়ীৰ গুলীত মৃত্যুবৰণ কৰা জনপ্ৰিয় পাঞ্জাৱী গায়ক তথা কংগ্ৰেছ নেতা সিদ্ধু মুছেৱালা(Punjabi singer Sidhu Moosewala murder case) ৰ হত্যাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, মুছেৱালাৰ মৃত্যুৰ ঠিক 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বেহে আঁতৰোৱা হৈছিল তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী(Withdrawal of security of Sidhu Moose Wala) ৷ সম্প্ৰতি এই ঘটনাটোৱে অধিক ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে এই বিষয়ত উচিত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷ তদুপৰি তেওঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ বক্তব্যৰ সন্দৰ্ভতো বিচাৰিছে স্পষ্টীকৰণ । পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোমবাৰে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰিব(Mann to hold key meeting with police) ৷

পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে (CMO Punjab) প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, গায়ক গৰাকীৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ খাতিৰত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলক ঘটনাস্থলীলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ দোষীৰ উচিত শাস্তি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে আৰক্ষীক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশ দিছে ৷ তদুপৰি ৰাজ্য চৰকাৰে গোচৰটোৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক অনুৰোধ কৰিব বুলিও ব্যক্ত কৰে ৷

ইফালে, পাঞ্জাৱী গায়কগৰাকীৰ পিতৃ বলকৌৰ সিঙে সোমবাৰে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানলৈ লিখা এখন পত্ৰত তেওঁৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ চিবিআই আৰু এনআইএ তদন্তৰ দাবী(Balkaur Singh demands NIA probe on Sidhu Moose Wala murder) জনায় । তেওঁ এই গোচৰটো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰে ৷ ইয়াৰোপৰি, মৃত্যুৰ পূৰ্বে গায়কগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আঁতৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভতো উচিত উত্তৰ বিচাৰে ৷

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে পঞ্জাৱৰ মানসা জিলাত অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে কৰা গুলীচালনাত জনপ্ৰিয় পাঞ্জাৱী গায়কজনৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত কানাডাস্থিত গেংষ্টাৰ গোল্ডি ব্ৰাৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ হত্যাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ(Goldie Brar has taken responsibility for the Congress leader's murder) কৰে ৷

পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে মানসা থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত ৩০২, ৩০৭ আৰু ৩৪১ ধাৰা আৰু অস্ত্ৰ আইনৰ ২৫ আৰু ২৭ ধাৰাৰ অধীনত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে । গায়কগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত মোতায়েন কৰা হয় এক বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী ৷ এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে সংগৃহীত চিচিটিভি ফুটেজত দেখা গৈছিল যে, হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱা স্থানত পাঞ্জাৱী গায়ক তথা কংগ্ৰেছ নেতা সিদ্ধু মুছেৱালাৰ বাহনৰ পিছ লৈছিল আন দুখন বাহনে ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে এই ফুটেজ পৰীক্ষা কৰা নাই ৷

