নিউজ ডেস্ক, ৬ মাৰ্চ : দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াক (Former Delhi Deputy CM Manish Sisodia) সোমবাৰে ৰৌজ এভিনিউ আদালতে ২০ মাৰ্চলৈকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে (Manish Sisodia sent to judicial custody) । চিবিআইৰ জিম্মা শেষ হোৱাৰ পিছত চিছোদিয়াক সোমবাৰে বিয়লি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় (AAP leader Manish Sisodia CBI custody ended) । দিল্লীৰ আবকাৰী নীতিৰ গোচৰত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আপৰ দ্বিতীয় শীৰ্ষ নেতাগৰাকী এসপ্তাহৰ বাবে চিবিআইৰ জিম্মাত আছে (Delhi liquor policy case) ।

সোমবাৰে আদালতৰ শুনানিত চিবিআইৰ পৰামৰ্শদাতাই কয় যে তেওঁলোকে বৰ্তমান আৰু চিবিআইৰ জিম্মা বিচৰা নাই (CBI remand of Manish Sisidia) । অৱশ্যে চিবিআয়ে পৰৱৰ্তী 15 দিনত জিম্মা বিচাৰিব পাৰে । চিছোদিয়াৰ পৰামৰ্শদাতাই অবৈধতাৰ অভিযোগক আলোকপাত কৰি কোৱা যুক্তিৰ ওপৰত চিবিআয়ে কয় যে তদন্ত সংস্থাটোৱে ইয়াৰ কাৰ্যক্ৰমৰ স্বচ্ছতা বহন কৰিছে । আদালতে চিছোদিয়াক তেওঁৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ সময়চোৱাত এযোৰ চছমা, এখন টোকাবহী, কলম আৰু গীতা লগ ৰখাৰ অনুমতি দিয়ে । আদালতে তেওঁক ঔষধ লগত ৰখাৰ অনুমতি প্ৰদানৰ লগতে কাৰাগাৰ অধীক্ষকক তেওঁক বিপাসন (ধ্যান) কোষত ৰাখিবলৈ তেওঁৰ অনুৰোধ বিবেচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে শনিবাৰে আদালতে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ জিম্মাত সোধা-পোছাৰ সময় আৰু দুদিনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছিল । আদালতে ১০ মাৰ্চত শুনানিৰ বাবে চিছোদিয়াৰ জামিন আবেদনো তালিকাভুক্ত কৰে । উল্লেখ্য, চিছোদিয়াক ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আনহাতে, তেওঁ বিগত সপ্তাহত কেজৰিৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । পূৰ্বৱৰ্তী শুনানিত চিবিআয়ে চিছোদিয়াই তদন্তত সহযোগিতা নকৰাৰ বিষয়ে অভিযোগ কৰিছিল । আনহাতে, চিছোদিয়াই দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে একেবোৰ প্ৰশ্নকে বাৰে বাৰে সোধাৰ বিষয়ে অভিযোগ কৰিছিল ।

ইয়াৰ পূৰ্বে চিছোদিয়াই জামিনৰ বাবে আদালতৰ কাষ চাপে আৰু দাবী কৰে যে তেওঁক জিম্মাত ৰাখি কোনো 'ফলপ্ৰসূ' উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব । উচ্চতম ন্যায়ালয়েও চিছোদিয়াৰ আবেদনৰ শুনানি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।

ইফালে বিৰোধীক লক্ষ্য কৰি কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত আপে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰিছে (BJP allegedly misusing central agencies) । দেওবাৰে নটা বিৰোধী দলৰ নেতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীলৈ পত্ৰ লিখি গেৰুৱা দলটো কেন্দ্ৰত শাসনলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা বিশিষ্ট বিৰোধী নেতাসকলক তদন্ত কৰি থকা ঘটনা বৃদ্ধিৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে, কেইবাখনো বিৰোধীশাসিত ৰাজ্যত ৰাজ্যপাল আৰু চৰকাৰৰ বিবাদৰ কথাও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হয় । এই সকলোবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি পত্ৰখনত কোৱা হয় যে এনে লাগে যেন দেশখন গণতন্ত্ৰৰ পৰা স্বৈৰতন্ত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে ।

