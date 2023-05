নিউজ ডেস্ক, ১৭ মে' : বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মণিপুৰত সংঘটিত মেইটেই আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ হিংসাত্মক ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, সাহায্য আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে (Supreme Court on Manipur violence) । ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ (Chief Justice of India) ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় আৰু ন্যায়াধীশ পি এছ নৰসিংহ আৰু জে বি পাৰ্দিৱালাৰ বিচাৰপীঠে কয় যে আইন-শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাটো ৰাজ্যখনৰ বিষয় । আনহাতে, উচ্চতম ন্যায়ালয় হিচাপে এইটো নিশ্চিত কৰা দৰকাৰ যে ৰাজনৈতিক কাৰ্যব্যৱস্থাই বিষয়টোৰ ওপৰত চকু দিয়ে নে নিদিয়ে (SC asked fresh status report on Manipur) ।

"আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইয়াৰ বাবে কোন দায়ী... আইন আৰু শৃংখলা হৈছে ৰাজ্যৰ বিষয় । আমি শীৰ্ষ ন্যায়ালয় হিচাপে নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে যাতে চকু মুদি নাথাকে । আমি এখন আদালত হিচাপেও বুজিব লাগিব যে কিছুমান বিষয় ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্বৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে ।" মুখ্য ন্যায়াধীশে এনেদৰে কয় (SC seeks fresh status report on Manipur) ।

উল্লেখ্য, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে শীৰ্ষ আদালতক জনায় যে পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান উন্নত হৈছে । নিজৰ প্ৰতিবেদনত চৰকাৰে কয় যে মুঠ 318 টা সাহায্য শিবিৰ খোলা হৈছে । এই শিবিৰবোৰত 47,914 জনৰো অধিক লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে । আনহাতে, বৰ্তমানলৈকে মুঠ ৬২৬ খন এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।

"জিলা দণ্ডাধীশসকলে দায়িত্বশীল বিষয়াসকলক নিযুক্তি দি সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ মহকুমা দণ্ডাধীশ, কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে ৰেচন, খাদ্য, পানী আৰু চিকিৎসা সেৱা আৰু ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে । ৰাজ্য চৰকাৰে আৱশ্যকীয় লোকসকলক সাহায্য ব্যৱস্থা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাৰ বাবে ৩ কোটি টকাৰ এক আকস্মিক পুঁজিও মঞ্জুৰ কৰা বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ৰাজ্য চৰকাৰে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা সমষ্টিসমূহত সাহায্য ব্যৱস্থাৰ বাবে বিধায়কৰ স্থানীয় এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ ২৫ শতাংশ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি শপতনামাখনত লগতে কোৱা হৈছে । শপতনামাখনত কোৱা হৈছে, "ৰাজ্যিক গৃহ বিভাগে ডিজিপি আৰু সকলো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক নিজৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ নিৰ্বিশেষে প্ৰতিবেদন লাভ কৰা সকলো গোচৰৰ এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত সংঘটিত ঘটনাৰ বাবে ছু মটো ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । বৰ্তমানলৈকে মুঠ ৬২৬ খন এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । প্ৰশাসনে বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ পৰা ১,০৭০ বিধ অস্ত্ৰ, ২৭,১১০ গোলাবাৰুদ জব্ধ কৰিছে । লগতে বৃহৎ সংখ্যক ৪৫৬ টা আগ্নেয়াস্ত্ৰ আৰু ৬,৮১৯ টা গোলাবাৰুদ উদ্ধাৰ কৰিছে ।"

বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে তেওঁলোকে মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা আইনী সমস্যাসমূহৰ বিষয়ত কোনো হস্তক্ষেপ নকৰে (Manipur High Court on SC status) । লগতে ৰাজ্য চৰকাৰক কেন্দ্ৰক অনুসূচিত জনজাতি তালিকাত মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । কিয়নো আদেশটোক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনসমূহ মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠত বিচাৰাধীন হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক :NIA Major Crackdown : পঞ্জাবকে ধৰি ৬ ৰাজ্যৰ ৭৬ স্থানত NIAৰ অভিযান