নেশ্যনেল ডেস্ক, ২৯ মে' : মণিপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত পুনৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে (Manipur violence)। সেনা, অসম ৰাইফলছ আৰু প্ৰশাসনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও পুনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মাজত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত চৰকাৰ এক প্ৰকাৰ বিফল হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে বিভিন্নজনে ।

বিৰোধী দলেও চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰিছে (Oppositions slams BJP on Manipur issue)। কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰা মতে পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি হৈছে । মণিপুৰৰ এনে পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰিব । কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে জনোৱা মতে দলৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ নেতৃত্বত প্ৰতিনিধি দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিব (Congress to meet President over Manipur violence)।

জয়ৰাম ৰমেশে এই সন্দৰ্ভত টুইট কৰি কয় যে মণিপুৰত ২৫ দিন ধৰি সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ইম্ফল ভ্ৰমণৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত পৰিস্থিতিৰ আৰু অধিক অৱনতি হৈছে । অনুচ্ছেদ ৩৫৫ জাৰি কৰা স্বত্বেও, ৰাজ্যখনত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ যথেষ্ট অৱনতি হৈছে । জয়ৰামৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ আত্ম-ৰাজ্যাভিষেকক লৈ ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে ই এক ভয়ংকৰ ট্ৰেজেডী ।

জয়ৰামৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈ শান্তিৰ বাবে কোনো আবেদন জনোৱা নাই । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ সভাপতি খাৰ্গেৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দলে মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিব ।

উল্লেখ্য যে প্ৰথমে মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ অনুসূচীত জনজাতিৰ (এছটি) মৰ্যাদাৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল । তাৰ পাছৰে পৰা কুকি আৰু মেইটেইসকলৰ মাজত ৩ মে'ৰ পৰা সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হয় । তেতিয়াৰ পৰাই এই মুহূৰ্তলৈ মণিপুৰত বিভিন্ন ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা অব্যাহত আছে । জানিব পৰা মতে এতিয়ালৈ ৰাজ্যখনত ৭৫ জনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে (Death in Manipur violence)।

মণিপুৰৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৫৩ শতাংশ মেইটেই বাকী ৪০ শতাংশ জনজাতীয় নগা আৰু কুকি আছে । এনে এক পৰিস্থিতিৰ মাজতে সোমবাৰে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মণিপুৰত উপস্থিত হ'ব ।

