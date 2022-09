নিউজ ডেস্ক, ৮ ছেপ্টেম্বৰ : ২০২৪ ৰ ২৪ সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁট গঢ়াত তৃণমূল কংগ্ৰেছ নিৰ্ণায়ক শক্তি হ'ব (TMC will decisive force in 2024) । এই দাবী পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তৃণমূলৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ । বৃহস্পতিবাৰে নেতাজী ইণ্ডৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই দাবী কৰে (Mamata tries to united oppositions) ।

উল্লেখ্য, কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ (2024 Lok Sabha Election) কথা মনত ৰাখিয়ে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে (Bharat Joro Yatra of Congress) । বৃহস্পতিবাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক উপেক্ষা কৰি পুনৰ বিৰোধীক একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । "২০২৪ চনত সমগ্ৰ দেশতে খেলিবলগা খেলখন পশ্চিমবংগৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব (WB CM Mamta declaring Khela hobe)।" মঞ্চৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে কয় ।

একে সময়তে তেওঁ কয় যে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেন (Jharkhand Chief Minister Hemant Soren), উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্য বিৰোধী সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰধান অখিলেশ যাদৱ, জনতা দল ইউনাইটেডৰ নেতা তথা বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ (Bihar Chief Minister Nitish Kumar) আৰু অন্যান্য বিৰোধী নেতাসকল এই যুঁজত একেলগে আছে ।

"মই, নীতিশ কুমাৰ, হেমন্ত চোৰেন আৰু আন বহুতো নেতা ২০২৪ চনত একেলগে আহিম (Mamta attacking BJP) । সকলো বিৰোধী দলে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ হাত মিলাব । আমি সকলোৱে এফালে থাকিম আৰু আনফালে বিজেপি । বিজেপিৰ ৩০০ খন আসনৰ অহংকাৰ ইয়াতে অৱনতি ঘটিব । ২০২৪ চনত 'খেলা হ'ব'" তেওঁ এনেদৰে কয় । মমতা বেনাৰ্জীয়ে লগতে কয় যে বিৰোধী দল এটা ছাতিৰ তললৈ আহিলে ২০২৪ চনত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠনৰ পৰা ওফৰি যাব (Mamta challenged BJP for 2024 Lok Sabha Election)।

