নিউজ ডেস্ক, 19 এপ্ৰিল: পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী মৰ্চাক নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ (Mamata Banerjee is best to lead opposition in 2024) ৷ আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ একাংশ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ মাজতেই যুঁজিবলৈহে অধিক আগ্ৰহী, এই দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰিপুন বৰাৰ । দেওবাৰে টিএমচিত যোগদান কৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বৰাই অভিযোগ কৰে যে, অসমত কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতাই বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা ৰাখি কাম কৰি আছে ।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "বিজেপি দলটো সংবিধান, গণতন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে ভাবুকি (BJP is a threat to Constitution says Ripun Bora)" ৷ "কংগ্ৰেছ হৈছে এটা বিয়াগোম তথা পুৰণি দল, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত এই দলটোৱে নেতৃত্ব দিব লাগিছিল । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বিভিন্ন ৰাজ্যত ইয়াৰ নেতাসকলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ সলনি ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে'' ।

২০১৬ চনত অসম কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা বৰাই দাবী কৰিছিল যে তেওঁ দলটোক এনে এক স্থিতিলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল য'ত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত (Assam assembly election in 2022) ৰাজ্যখনত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি মানুহে আশা কৰিছিল । অৱশ্যে, অন্তঃকন্দলৰ বাবে মানুহে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাইছিল বুলিও স্বীকাৰ কৰে বৰাই ।

"মই ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলোঁ । মই দলটোক পুনৰ ক্ষমতালৈ আনিবলৈ যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিছিলোঁ । কিন্তু জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ এটা অংশই নিজৰ মাজত এনেদৰে যুঁজ দি আছিল যে মানুহ নিৰুৎসাহিত হৈছিল । মই এটা মহাজোঁট গঠন কৰি যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিছিলো । বৰ্তমান অসমত কোনো বিৰোধী নাই," তেওঁ কয় ।

১৯৭৬ চনৰ পৰা অৰ্থাৎ ছাত্ৰ কালৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে কাম কৰি অহা বৰাই কৈছিল যে, তেওঁ টিএমচিত যোগদান কৰিছে কিয়নো দলটো আদৰ্শগতভাৱে কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেই । তেওঁ পুনৰ কয় যে, দুয়োটা দলৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কেৱল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ দৃষ্টিভংগীত হে আছে । ইয়াৰোপৰি, মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত টিএমচিয়ে যিধৰণে আক্ৰমণাত্মকভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছে, সেয়া সমগ্ৰ দেশতে প্ৰশংসা কৰা হৈছে বুলিও দাবী কৰি বৰাই কৈছিল যে, তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে, কিয়নো তেওঁ দলটোত থাকি নিজৰ শক্তি অপচয় কৰিব নিবিচাৰে ।

