নিউজ ডেস্ক, 18 জানুৱাৰী: মেঘালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে এটাই ৰাজনৈতিক দল আছে, সেয়া হ’ল তৃণমূল কংগ্ৰেছ ৷ এই দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী তথা পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ( TMC supremo Mamata Banerjee) ৷ উল্লেখ্য যে, 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু 2 মাৰ্চত হ’ব ভোট গণনা ৷ এক সংবাদমেলযোগে বুধবাৰে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে(Meghalaya assembly election) ৷

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে প্ৰচাৰ অভিযান ব্যাপক কৰি তুলিছে মেঘায়ৰ শাসকীয় দল NPPকে ধৰি বিজেপি, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছ আদি সকলো ৰাজনৈতিক দলে ৷ সম্প্ৰতি মেঘালয়ত প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে(Trinamool Congress) ৷ বুধবাৰে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে TMCৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ সৈতে মেঘালয়ত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰি মেঘালয়ত TMCৰ বাহিৰে আন বিকল্প ৰাজনৈতিক দল নাই বুলি মন্তব্য কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মেঘালয় দখলৰ বাবে উঠি-পৰি লাগিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ প্ৰসংগত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় যে, ‘‘আপোনালোকে হয়তো ৰাজনৈতিক ভাৱে ভোকাতুৰ হৈ আছে, সেয়েহে আপোনালোকক ভাল ৰাজনৈতিক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন ৷ সেই ভাল ৰাজনৈতিক খাদ্য প্ৰদান কৰিব পাৰিব কেৱল তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে মেঘালয়ত আন কোনো বিকল্প নাই(Mamata Banerjee claims TMC is the only alternative)’’

মন কৰিবলগীয়া যে, 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ(Lok Sabha election 2024) পূৰ্বে তৃণমূল কংগ্ৰেছে নিজকে বিজেপিৰ এক মাত্ৰ বিকল্প হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইতিমধ্যে মমতা বেনাৰ্জীৰ নাম দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাজনৈতিক মহলত উচ্ছাৰিত হৈছে ৷ কিছুদিন পূৰ্বে দেশৰ জ্যেষ্ঠ অৰ্থনীতিবিদ অমৰ্ত্য সেনে মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ’ব পৰা সকলো যোগ্যতাই আছে বুলি এক সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰিছিল ৷

ইফালে, মেঘালয়ৰ প্ৰচাৰ সভাত মমতা বেনাৰ্জীয়ে লগতে কয় (Mamata Banerjee in Meghalaya), ‘‘যদিহে মেঘালয়ত ৰাজনৈতিক স্থিৰতা আৰু উন্নয়ন লাগে তেন্তে তাৰ বাবে তৃণমূল কংগ্ৰেছ এক মাত্ৰ ৰাজনৈতিক দল ৷ মই ৰাজনীতি কৰোঁ, কাৰণ মই ৰাজনীতি মই ভাল পাওঁ ৷ ৰাজনীতি মোৰ পেচা নহয়, ৰাজনীতি মোৰ নিচা ৷ মই কেনেকৈ যুঁজ দিব লাগে সেয়া জানো, কিয়নো মই কলেজীয়া দিনৰে পৰা যুঁজ দি আহিছোঁ ৷’’ এইদৰেই বৰ্তমান মেঘালয়ত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৷

