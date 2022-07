নিউজ ডেস্ক, ১২ জুলাই : ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধি পাইছে মেলেৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা । যাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যজুৰি মেলেৰিয়া পৰীক্ষা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত মেলেৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ৩ হাজাৰৰ সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিছে (Malaria positive cases in Tripura touched 3000) । পৰিচয় প্ৰকাশ কৰিব নিবিচৰা ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী স্বাস্থ্য বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক জনায় যে জানুৱাৰীৰ পৰা জুলাইলৈকে হোৱা পৰীক্ষাত প্ৰায় ৩,০০০ লোক মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত পোৱা গৈছে ।" এই সংখ্যাটো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় (Medical officer of Tripura told ETV Bharat) ।

লগতে তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে মেলেৰিয়া পৰীক্ষা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । এতিয়ালৈকে মেলেৰিয়া পজিটিভৰ ঘটনাৰ সংখ্যা হৈছে ৩০০০। আনহাতে, মেলেৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ঘটনা দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে । অৱশ্যে জুন মাহৰ তুলনাত চলিত মাহত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাব কম বুলিও জনোৱা হৈছে ।

অৱশ্যে পৰিস্থিতি এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণত আছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় । স্বাস্থ্য বিষয়াজনে আৰু কয় যে ৪ বছৰৰ ব্যৱধানত মেলেৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰৱণতা দেখা যায় । "2019 চনত মেলেৰিয়া পজিটিভৰ ঘটনাৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় 12,000 (In Tripura around 12,000 malaria cases in 2019) । আনহাতে, 2021 চনত এই সংখ্যা আছিল 10,000 । চলিত বছৰত এতিয়ালৈকে মেলেৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ৩০০০ স্পৰ্শ কৰিছে । যদি সঠিকভাৱে সাৱধানতা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে মেলেৰিয়া পজিটিভৰ ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব ।" বিষয়াজনে কয় ।

উল্লেখ্য, ৰাজ্যখনৰ ধলাই জিলাৰ লংটোৰাই উপত্যকা, গুৰুধনপাৰা, আম্বাছাৰ চিকাৰীবাৰী, খোৱাইৰ মুংগিয়াকামি, গোমতীৰ শিলাচাৰী আৰু দক্ষিণ জিলাৰ চাব্ৰুমৰ কিছুমান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত মেলেৰিয়াত আক্ৰান্তৰ ঘটনা বৃদ্ধি হৈ আছে ।

"প্ৰতি বছৰে আমি এই অঞ্চলবোৰৰ পৰা মেলেৰিয়াৰ ৰোগী বিচাৰি পাইছোঁ । কিন্তু এইবাৰ এই সংখ্যা যোৱা তিনি বছৰতকৈ যথেষ্ট বেছি বৃদ্ধি পাইছে । এই ঠাইবোৰ ঘন অৰণ্যৰ বাবে মেলেৰিয়া প্ৰৱণ অঞ্চল আৰু লগতে ই বাংলাদেশৰ সৈতে এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত ভাগ-বতৰা কৰে ।" স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে জনায় । আহাতে, মেলেৰিয়াত মৃত্যুৰ ঘটনাৰ বিষয়ে সোধাত বিষয়াজনে কয় যে এই মেলেৰিয়া ৰোগত এতিয়ালৈকে তিনিটা শিশুৰ মৃত্যুৰ ঘটনা ধৰা পৰিছে (3 children died in malaria in Tripura)।

