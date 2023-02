ভাৰতৰ পুৰুষসকলে নিজৰ পৰিয়ালটোক চলোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । এই দায়িত্ববোৰৰ মাজতে তেওঁলোকে নিজৰ যতন ল'বলৈ পাহৰি যায় । অৰ্থনৈতিক আৰু পাৰিবাৰিক দৰে কাৰণবোৰৰ বাবে পুৰুষসকল কেতিয়াবা ডিপ্ৰেচনৰ ভোগে । ডিপ্ৰেছন হ’লে ব্যক্তিজনে ভালদৰে শুব নোৱাৰাৰ লগতে ভোক কমি যায় অন্যথা অত্যধিক খাবলৈ আৰম্ভ কৰে (depression in men vs women)। হতাশাৰ বাবে ব্যক্তিজনৰ কোনো কামত মনত নবহে । হতাশাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ জীৱনশৈলীত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে (How does a man act when he is depressed?)। এনে ৫টা পৰিৱৰ্তন জানি লওক যিয়ে আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু অধিক উন্নত কৰিব পাৰে (depression in men symptoms)।

১/ 'না' ক'বলৈ শিকক

বহু সময়ত ডিপ্ৰেচনৰ কাৰণ হ'ল শাৰীৰিক নহ'লে মানসিক সমস্যা (depression in mental health nursing)। হয়তো আপোনাৰ জীৱনৰ বা পেছাদাৰী জীৱনত পৰা চাপৰ বাবে হতাশাৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে এনেধৰণৰ মানসিক চাপৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ‘নাই’ নহয় বা না ক’বলৈ শিকক । বহু সময়ত আমি এনেবোৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো, যিসমূহত আমি একমত নহয় । এইটো হতাশাৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ । এই অভ্যাসটোক জীৱনশৈলীৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ।

২/ নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰক

বিষণ্ণতাৰ লক্ষণসমূহ এৰাই চলিবলৈ পুৰুষে নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে । নিজৰ জীৱনশৈলীত নিজৰ লগত কিছু সময় কটাওক । টোপনি সম্পূৰ্ণ কৰক, স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য খাওক । পুৰুষে নিজৰ কামক লৈ ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰে যে তেওঁলোকৰ চখবোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পিচ পৰি যায় । আমি সকলোৱে কিছুমান কাৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেনে কিছু কামত নিজকে ব্যস্ত ৰাখক । নিজৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক আৰু নিজৰ মেজাজ উন্নত কৰক ।

৩/ নিজৰ যত্ন লওক

পুৰুষসকলে প্ৰায়ে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অসাৱধান হয় যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে । চিকিৎসাৰ অভাৱত ৰোগৰ লক্ষণসমূহ বৃদ্ধি পায়, যাৰ প্ৰভাৱ শৰীৰত পৰে । বহু ৰোগে লগত লৈ যোৱাটো আনে । হৃদৰোগ, কৰ্কট ৰোগ, ডায়েবেটিছৰ ক্ষেত্ৰতো ডিপ্ৰেচনৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে ।

৪/ বন্ধু-বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালৰ লগত থাকক

বহু সময়ত কৰ্মৰ বাবে, পৰিয়াল আৰু আপোনজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিলেও পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো ডিপ্ৰেছনৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায় । পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ বাবে সুখ আৰু দুখৰ ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ কোনো নাই । এই ক্ষেত্ৰত ৰাজকীয় বিবেচনা থাকিব পাৰে । যদি আপুনি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধু বা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত কথা পাতক । ইয়াৰ ফলত আপুনি নিজকে চম্ভালিব পৰাৰ সহায় ল’ব ।

৫/ সুৰাৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখক

ডিপ্ৰচনৰ লক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষে পৰামৰ্শ ল’ব লাগে । ইয়াৰ লগতে যদি আপুনি ড্ৰাগছ সেৱন কৰে বা মদ্যপান কৰে, তেন্তে আজি এই অভ্যাস সলনি কৰক । দীৰ্ঘদিন ধৰি মদ্যপান কৰাটোৱে শৰীৰত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় । মদ্যপানৰ ফলত কিছু সময়ৰ পিছত ডিপ্ৰেচন আৰু উদ্বেগৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: Mayonnaise Side effects: মেয়নেজ খাই ভাল পাই নেকি ? তেন্তে সাৱধান মেয়নেজে মাতিব পাৰে বিপদ !