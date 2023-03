যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাতৃ হ'বলৈ গৈ আছে, তেন্তে সুস্থ গৰ্ভাৱস্থাৰ বাবে কি কি কথাত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত সেই কথা জনাটো আপোনাৰ বাবে আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে(pregnancy tips)। ইয়াত আমি আপোনালোকক জনাইছো সুস্থ গৰ্ভাৱস্থা বজাই ৰখাৰ বাবে আৰু ন মাহৰ ভিতৰত শিশুৰ সুস্থ বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় টিপছ ।

সুষম খাদ্য

মহিলাসকলে কেৱল গৰ্ভাৱস্থাতেই নহয়, গৰ্ভধাৰণৰ আগতে আৰু প্ৰসৱৰ পিছতো খাদ্যৰ যত্ন ল’ব লাগে । গৰ্ভাৱস্থাত পুষ্টিকৰ খাদ্য সেৱনে শিশুৰ মগজুৰ সঠিক বিকাশ আৰু জন্মৰ সময়ত শিশুৰ ওজন বৃদ্ধিত সহায় কৰে(pregnancy tips for first time moms)। সুষম খাদ্যই শিশুৰ জন্মগত বিসংগতি, গৰ্ভাৱস্থাত ৰক্তহীনতা, ৰাতিপুৱাৰ অসুখ ইত্যাদিও ৰোধ কৰে । জাংক ফুড খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক ।

সিজোৱা কণী

গৰ্ভাৱস্থাৰ ৯ মাহৰ ভিতৰত শৰীৰে শিশুৰ পুষ্টি আৰু বিকাশৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি থাকে । এই সময়ছোৱাত শৰীৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ প্ৰ'টিনৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো কণীৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰিব পৰা যায়(5 things a pregnant woman needs) । ইয়াৰ দ্বাৰা মাতৃ আৰু শিশু উভয়ৰে প্ৰ'টিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পৰা যায় ।

কেনেকৈ ব্যায়াম কৰিব লাগে

সুস্থ আৰু ফিট হৈ থাকিবলৈ ব্যায়ামতকৈ উত্তম উপায় একো হ'ব নোৱাৰে(How do I take care of my 9th month of pregnancy)। গৰ্ভাৱস্থাৰ সমসত ওজন বৃদ্ধি ব্যায়ামৰ দ্বাৰাও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, নিয়মীয়া ব্যায়ামে মাতৃ আৰু শিশু উভয়কে সুস্থ আৰু নিৰাপদ কৰি ৰাখে যদিও গৰ্ভাৱস্থাত সঠিক ব্যায়াম বাছি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

ভাল অভ্যাস গ্ৰহণ কৰক

সুস্থ জীৱনশৈলীৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো পৰে । গৰ্ভৱতী মহিলাই ধঁপাত, চিগাৰেট আৰু মদ সেৱন কৰিব নালাগে । গৰ্ভাৱস্থাত মদ্যপান কৰিলে মাতৃৰ তেজৰ পৰা শিশুৰ তেজলৈ মদ স্থানান্তৰিত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত ভ্ৰুণৰ এলক’হল চিনড্ৰম হ’ব পাৰে ।

চাপ

স্বাস্থ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হ’ল মানসিক চাপ । মানসিক চাপৰ ফলত গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু তেওঁৰ সন্তান উভয়কে প্ৰভাৱ পেলায় । মানসিক আৰু শাৰীৰিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে গৰ্ভাৱস্থা আৰু প্ৰসৱৰ সময়ত বহুতো সম্ভাৱ্য জটিলতা এৰাই চলিব পাৰি ।

