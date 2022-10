নেশ্য়নেল ডেস্ক,২৪ অক্টোবৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত ৰাজস্থানৰ এজন সেনা পাইলটক দেওবাৰে উদয়পুৰত সামৰিক সন্মানৰে সমাধিস্থ (Major Mustafa Bohra buried at Jaipur) কৰা হয় । উল্লেখ্য় যে শুকুৰবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টুটিঙৰ সমীপত এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাত মেজৰ মুস্তাফা বোহৰা আৰু আৰু চাৰিজন বায়ুসেনা জোৱানৰ মৃত্যু হৈছিল ।

চৰকাৰী সূত্ৰই কয় যে শ্বহীদ সৈনিকজনৰ মৃতদেহ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা উদয়পুৰৰ ডাবক বিমানবন্দৰলৈ আনি এখন সামৰিক ট্ৰাকত খাঞ্জিপীৰৰ কবৰস্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত মুস্তাফাক সামৰিক সন্মান জনোৱা হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে খাঞ্জিপীৰৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ সন্মুখত লুকমণি মছজিদত তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । উল্লেখ্য় যে বোহৰা পৰিয়ালে হাতীপোলত ১৫ বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছে । অহা এপ্ৰিলত মুস্তাফাৰ বিয়াৰ দিন বন্দোবস্তি কৰা হৈছিল । দুৰ্ঘটনাটোৰ কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে তেওঁ বাগদত্তা ফাতিমাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছিল ।

মুস্তাফাৰ মৃত্যুৰ খবৰ শুনি তেওঁৰ পৰিয়াল শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰে । মুস্তাফাই সৰুৰে পৰাই বায়ু সেনাত যোগদান কৰা আৰু সেৱা কৰাৰ সপোন দেখিছিল । তেওঁ নিজৰ সপোনৰ বাবে কঠোৰ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰিছিল এন ডি এৰ জৰিয়তে । তেওঁ প্ৰায় ছয় বছৰ আগতে সেনা বাহিনীত লেফটেনেণ্ট আছিল আৰু পিছত অধিনায়ক হৈছিল ।

উল্লেখ্য় যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং জিলাত সেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পাঁচজন বায়ু সেনা জোৱান নিহত হৈছিল (Army killed in Arunachal helicopter crash) । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং জিলাত বায়ু সেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় (Army Helicopter accident in Arunachal) । উল্লেখযোগ্য যে অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম আৰু পূব দিশত দুখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘনাগ্ৰস্ত হয় । যোৱা ৫ অক্টোবৰত পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ ভাৰত-চীন সীমান্তৰ লুম্ফুৰ সমীপত এখন সেনাৰ Cheetah হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ এজন লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল সৌৰভ যাদৱৰ মৃত্যু হয় আৰু পাইলটগৰাকী বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে (Army cheetah helicopter crashed in

Arunachal) ।

বিগত ১২ বছৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ হিমালয়ৰ পাদদেশৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত ৮ খন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনগ্ৰস্ত হৈছে (Helicopter crash in Arunachal) । ইয়াৰে ভিতৰত তিনিখন Pawan Hans হেলিকপ্টাৰ আৰু পাঁচখন ভাৰতীয় সেনা আৰু বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ । মুঠ ৬২ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে একমাত্ৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত । বহু সময়ত প্ৰতিকূল বতৰৰ ফলত আৰু কেতিয়াবা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত এনে দুৰ্ঘটনাবোৰ সংঘটিত হোৱা বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অতি উচ্চতাৰ পৰ্বত আৰু অত্যন্ত ঘন পাহাৰৰ ওপৰৰে উৰা হেলিকপ্টাৰসমূহ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় । সঘনাই প্ৰতি মুহূৰ্ততে সলনি হৈ থকা প্ৰতিকূল বতৰ এক প্ৰধান কাৰণ বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে প্রতিটো দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ইয়াৰ কাৰণসমূহ ৰাজহুৱা কৰা নহয় (Arunachal Pradesh Helicopter tragedy) ।

