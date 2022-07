নেশ্যনেল ডেস্ক,১৪ জুলাই: পুনৰ ভাৰতীয় আৱেগত কুঠাৰাঘাট । বুধবাৰে কানাডাত দুৰ্বৃত্তই কলুষিত কৰিলে মহাত্মা গান্ধীৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি (Gandhi Statue Defaced In Canada) । ঘটনা সন্দৰ্ভত টৰন্টোত থকা ভাৰতৰ কনচুলেট জেনেৰেলে টুইটযোগে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলে (Consulate General of India in Toronto Canada) । কানাডাৰ ৰিচমণ্ড পাহাৰ অঞ্চলৰ বিষ্ণু মন্দিৰত থকা মূৰ্তিটো ভঙাৰ খবৰ বিয়পি পৰিছে সৰ্বত্ৰে ।

এই ঘটনাই বিশেষভাৱে ভাৰতীয় অনুভুতিত আঘাট হনা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে জেনেৰেলগৰাকীয়ে । কনচুলেট জেনেৰেলগৰাকীয়ে টুইটটোত উল্লেখ কৰে যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

তেওঁ টুইটত উল্লেখ কৰে যে ৰিচমণ্ড হিলৰ বিষ্ণু মন্দিৰত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি কলুষিত কৰাৰ বাবে দুখিত । এই অপৰাধমূলক, ঘৃণনীয় কাৰ্যই কানাডাৰ ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ অনুভূতিক গভীৰভাৱে আঘাত কৰিছে । এই ঘৃণনীয় অপৰাধৰ তদন্তৰ বাবে কানাডিয়ান কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে বুলিও টৰণ্টোৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত থকা ভাৰতীয় কনচুলেট জেনেৰেলে উল্লেখ কৰে ।

