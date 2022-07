নেচনেল ডেস্ক,৭ জুলাই: মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে এআইএডিএমকেৰ প্ৰতীক ফ্ৰীজ কৰাৰ বাবে দাখিল কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন খাৰিজ কৰে(Madras High Court dismissed PIL to freeze the AIADMK symbol)। তদুপৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদনকাৰীক ২৫ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনাহে বিহে ৷ মুখ্য ন্যায়াধীশ এম এন ভাণ্ডাৰী আৰু ন্যায়াধীশ এন মালাক লৈ গঠিত মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম বিচাৰপীঠে পি এ যোচেফৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা আবেদনখন খাৰিজ কৰি কয় যে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনখন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰচাৰৰ বাবে দাখিল কৰা হৈছে (Chief Justice MN Bhandari and Justice N Mala)৷

আবেদনকাৰীয়ে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ জে জে পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল । আবেদনকাৰীজনে আদালতত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক এআইএডিএমকেৰ 'দুই পাত' প্ৰতীকটো অস্থায়ীভাৱে ফ্ৰীজ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিবলৈ আবেদন জনায় (AIADMK petition for publicity)। তেওঁ ও. পন্নীৰচেলভম আৰু এডাপ্পাডি কে. পালানিস্বামীৰ নেতৃত্বত এআইএডিএমকেৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলসমূহৰ মাজত যুঁজ শেষ নোহোৱালৈকে বাহাল ৰাখিবলৈ জনাইছিল আবেদন (AIADMK led by O Panneerselvam and Edappadi K Palaniswami)।

খণ্ড বিচাৰপীঠে আৱেদনখন খাৰিজ কৰি কয় যে এইয়া প্ৰচাৰৰ বাবে আছিল আৰু আবেদনকাৰীয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা সঁহাৰি পাবলৈ এসপ্তাহো অপেক্ষা কৰা নাছিল । আবেদনকাৰীয়ে আবেদনখনত পালানিস্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁৰ প্ৰতি আনুগত্য ৰখা এটা প্ৰভাৱশালী গোটে তেওঁক (পালানিস্বামী) দলটোৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল ।

