নেশ্যনেল ডেস্ক, 23 জানুৱাৰী: মধ্য প্ৰদেশত নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Murder case in Madhya Pradesh) ৷ মধ্য প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে বিন্ধ্যৱাশিনী আম্প্ৰাপালি কলনিৰ এটা ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা তিনিটা উঁৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে (Three highly decomposed bodies rescued) ৷ জানিব পৰামতে এগৰাকী মহিলা আৰু দুই সন্তানক দুমাহ পূৰ্বে স্বামীয়ে হত্যা কৰি নিজ ঘৰৰ চৌহদতেই সমাধিস্থ কৰিছিল (Brutally murder wife and kids) ৷ সঘনাই ঘৰুৱা বিবাদ হোৱাৰ পৰিণতিত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি চনু তলৱাৰে নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰথমা পত্নীক বিবাহ বিচ্ছেদ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় পত্নীৰ লগত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ৷ তাৰ পিছৰে পৰাই দুয়োৰে মাজত সঘনাই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল (Murder for domestic quarrels) ৷ দম্পতীটোৰ দুটা সন্তানো আছিল ৷

কিন্তু যোৱা দুমাহ ধৰি মহিলাগৰাকী আৰু দুই সন্তান ঘৰত নেদেখি ওচৰ চুবুৰীয়া লোকৰ সন্দেহ উপজে ৷ অৱশেষত ওচৰ চুবুৰীয়াই আৰক্ষীক এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে চনুৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সোধা পোছা কৰে ৷ চনুৱে আৰক্ষীক জনোৱা অনুসৰি ৰে'লৱেত গেংমেন হিচাপে কৰ্মৰত চনু ৷

ৰটলামৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিষেক তিৱাৰীয়ে (Ratlam Superintendent of Police Abhishek Tiwari) ঘটনা সন্দৰ্ভত কয় যে, চনুৱে ঠাণ্ডা মগজুৰে নিজ পত্নী আৰু দুই সন্তানক হত্যা কৰিছে ৷ যোৱা চাৰিৰ পৰা পাঁচ মাহত দম্পতীটোৰ মাজত কাজিয়া বৃদ্ধি পাইছিল ৷ সঘনাই কাজিয়া হোৱাৰ ফলত অতিষ্ঠ হৈ চনুৱে পত্নীসহ সন্তান দুটিক হত্যা কৰি ঘৰৰ পিছফালে সমাধিস্থ কৰে (Man killed and buried wife and kids) ৷ চনুক এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰাত তিনি বন্ধুৱে সহায় কৰিছিল ৷ হত্যা কৰাৰ পিছত তিনি বন্ধুৰ সহযোগত চনুৱে মৃতদেহকেইটা গাঁত খান্দি পুতি থৈছিল ৷ চনুৱে হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি কয় যে, তিনিওকে কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল চনুৱে ৷

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তিনিওটা মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰি মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ চনুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হত্যাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে (Killer husband arrested by police) ৷ তদন্তৰ পিছতহে মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ আহিব (Accused Sonu Talwade held by Ratlam police ) ৷

