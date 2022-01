নেশ্যনেল ডেস্ক,১৮ জানুৱাৰী : দেশবাসীয়ে পৰৱৰ্তী CDS নিযুক্তিৰ অপেক্ষাত থকাৰ সময়তে ভাৰতীয় সেনাৰ পৰৱৰ্তী VCAS(Vice Chief of Army Staff) নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে । সূত্ৰ মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মঙলবাৰে ইষ্টাৰ্ণ আৰ্মি কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডেক সেনাৰ পৰৱৰ্তী VCAS হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে । লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল চিপি মোহান্তিৰ পাছতে জেনেৰেল পাণ্ডে হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী VCAS (Gen Manoj Pandey will be next VCAS)। লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল চিপি মোহান্তিয়ে ৩১ জানুৱাৰীত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছে ।

জেনেৰেল পাণ্ডেক ১৯৮২ চনৰ ডিচেম্বৰত কৰ্পছ অফ ইঞ্জিনিয়াৰচ (The Bombay Sappers)ত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । তেওঁ কেম্বাৰলীৰ (United Kingdom) ষ্টাফ কলেজৰ স্নাতক আৰু দিল্লীৰ আৰ্মি ৱাৰ কলেজ, মহু আৰু নেচনেল ডিফেন্স কলেজ NDC)ত হায়াৰ কমাণ্ডৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিছিল । ৩৭ বছৰীয়া কাৰ্যাকলত পাণ্ডেয়ে অপাৰেচন বিজয় আৰু অপাৰেচন পৰাক্ৰমত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

তেওঁ জম্মু-কাশ্মীৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষত এটা অভিযন্তা ৰেজিমেণ্ট, ষ্ট্ৰাইক কৰ্পৰ অংশ হিচাপে এটা অভিযন্তা ব্ৰিগেড, নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষত এটা পদাতিক ব্ৰিগেড, পশ্চিম লাডাখত এটা মাউণ্টেইন ডিভিজন আৰু উত্তৰ-পূবৰ বিদ্ৰোহী অভিযান বিৰোধী এলেকাতো প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ (LAC) নিয়োজিত এটা কৰ্পছক নেতৃত্ব দিছে ।

লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পাণ্ডে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযানত অংশ লৈছে আৰু ইথিওপিয়া আৰু ইৰিট্ৰিয়াত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মিছনত মুখ্য অভিযন্তা হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল । তেওঁ সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুশাসন, আনুষ্ঠানিক আৰু কল্যাণৰ বিষয়সমূহ চোৱাৰ বাবে মহানিৰ্দেশক হিচাপে কাম কৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে, ৮ ডিচেম্বৰত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়াও CDSৰ পদটো খালী হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক :Armed Forces chiefs pay tribute at National War Memorial : দিল্লীৰ যুদ্ধ স্মাৰকত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ মুৰব্বীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি