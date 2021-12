নেশ্যনেল ডেস্ক, ১ ডিচেম্বৰ : মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে দেশবাসীক । বছৰৰ শেষমাহৰ আৰম্ভণিতে বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য । তেল বিপণন কোম্পানীয়ে প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত বৃদ্ধি কৰিছে ১০০ টকাকৈ(Commercial cylinder Price increased in India) । ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা দেশত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ এই নতুন মূল্য(LPG cylinder new price in India) ।

ৰাজধানী দিল্লীত এতিয়া ১৯ কিল’গ্ৰাম ওজনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ২১০১ টকা । ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা ১ নৱেম্বৰত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ২৬৬ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । নৱেম্বৰ মাহত নতুন দিল্লীত ১৯.২ কিল’গ্ৰাম ওজনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ২০০৫ টকা হৈছিলগৈ । দেশৰ অধিকাংশ ৰাজ্যতে ১৪.২ কিল’গ্ৰাম ৰাজসাহায্য বিহীন এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১,০০০ টকা ।

চৰকাৰে ৰাজসাহায্য বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ্য চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বুলি একাংশই অভিযোগ তুলিছে । বেংক একাউণ্টত ৰাজসাহায্যৰ ধনৰাশি লাভ নকৰাৰ বাবে গ্ৰাহকে এই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে, চৰকাৰে চিলিণ্ডাৰৰ বাবে ৰাজসাহায্য দিয়াৰ বিষয়ে স্পষ্ট কৰা নাই ।

বছৰি ১০ লাখ টকা অথবা তাতোকৈ অধিক উপাৰ্জন থকা লোকসকলক ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰা হোৱা নাই । আন লোকসকলেও ৰাজসাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কেৱল উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলকহে এই সুবিধাই লাভান্বিত কৰিব । ভাৰতৰ প্ৰায় ২৯ কোটি গ্ৰাহকৰ এলপিজি সংযোগ আছে আৰু এই লোকসকলৰ ভিতৰত ৮.৮ কোটি উজ্জ্বলা আঁচনিৰ গ্ৰাহক ৷

বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট উপস্থাপনৰ সময়ত ৰন্ধন গেছৰ ৰাজসাহায্য বাতিল কৰাৰ ইংগিত দিছিল ৷ ২০২১-২২ বৰ্ষৰ বাজেটত এলপিজি আৰু কেৰাচিনৰ ৰাজসাহায্যৰ বাবে মাত্ৰ ১৪,০৭৩.৩৫ কোটি টকাৰ ৰাজসাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছিল । ২০২০-২০২১ বৰ্ষত ৩৯,০৫৪.৭৯ কোটি টকা ঘোষণা হৈছিল । অৱশ্যে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ্য ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই । আনহাতে, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খাদ্যৰ দামো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

