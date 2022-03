নিউজ ডেস্ক, ১০ মাৰ্চ : ক্ষমতাসীন বিজেপিয়ে মণিপুৰত একেৰাহে দ্বিতীয়খন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ( BJP to form second consecutive government in Manipur ) আৰু দলটোৱে মণিপুৰৰ ৬০ জনীয়া বিধানসভা বিধানসভাত ৩১ খন আসন লাভ কৰিছে । বিৰোধী কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনত অস্তিত্ব হেৰুৱাই পেলোৱাৰ (Congress lost the ground in Manipur ) সময়তে জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ), নেচনেল পিপলছ পাৰ্টি (এনপিপি) আৰু নাগা পিপলছ ফ্ৰণ্ট (এনপিএফ)ৰ দৰে দলবোৰে এই নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়বৰণ কৰিছে (regional parties sprang surprises in Manipur elections) ৷

জনতা দল য়ুনাইটেডে এইবাৰ মাত্ৰ ছয়খন আসন লাভ কৰিছে, মেঘালয়ৰ শাসনত অধিস্থিত হৈ থকা এনপিপিয়ে মণিপুৰত আঠখন আসন লাভ কৰিছে ৷ একেদৰে, এনপিএফে পাঁচখন আসন লাভ কৰিছে আৰু কুকি পিপলছ এলায়েন্সে (কেপিএ) দুখন আসন লাভ কৰিছে ৷ ইয়াৰোপৰি, তিনিজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীও এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত জয়ী হৈছে।

২০০২ চনৰ পৰা ২০১৭ চনলৈ একেৰাহে তিনিবাৰ মণিপুৰশাসন কৰা কংগ্ৰেছ, যি মণিপুৰৰ মুখ্য বিৰোধী দল আছিল, এইবাৰ মাত্ৰ পাঁচখন আসনতে সন্তুষ্ট হ’ব লগীয়া হৈছে । মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে কয় যে, বিজেপিয়ে এইবাৰ নিজাববীয়াকৈ ৰাজ্যখনত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

যদিও সিঙে পৰৱৰ্তী শাসনকালত এনপিএফক চৰকাৰৰ অংশ হিচাপে স্থান দিবলৈ সাজু হৈছে এই চৰকাৰত তেওঁ এনপিপিক অংশীদাৰ হিচাপে ৰাখিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই । মন কৰিব লগীয়া যে,এনপিএফ আৰু এনপিপি দুয়োটা দলেই বিজেপিৰ নেতৃত্বত চলি থকা মণিপুৰৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ ।

উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু ৫ মাৰ্চত দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু দুয়োটা পৰ্যায়তে হিংসাত্মক ঘটনাৰ মাজেৰে ৮৯.৩ শতাংশ ভোটদান হৈছিল । নিৰ্বাচনৰ দুয়োটা পৰ্যায়তে তিনিজন লোক নিহত আৰু কেইবাজনো লোক আহত হৈছিল, এজন লোক সশস্ত্ৰ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আৰু আন দুজন সুৰক্ষা বাহিনীৰ গুলীত নিহত হৈছিল । আনহাতে এইবাৰ মণিপুৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ পৰা বিজয়ী হোৱা উল্লেখযোগ্য নেতা সকলৰ ভিতৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং (হেইংগাং সমষ্টি), বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৱাই খেমচান্দ সিং (চিংজামেই সমষ্টিৰ পৰা), থংজু সমষ্টিৰ থংম বিশ্বজিৎ সিং আৰু থানল সমষ্টিৰ মন্ত্ৰী ভুংজাগিন ভালতেকে ধৰি মন্ত্ৰীসকল ।

অৱশ্যে, লামচাং সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী এছ ৰাজেন সিং আৰু ৱাংগোই সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক অইনাম লুখোই সিঙে হাই-ভল্টেজ প্ৰচাৰৰ পিছতো এইবেলিৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ’ল । কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ পৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওক্ৰাম ইবোবি সিঙে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ সময়তে প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী গাইখাংগাম গাঙ্গেমী (নুনবা সমষ্টি), মইৰাংথেম অকেন্দ্ৰো (হেইৰোক সমষ্টি), এন লোকেন সিং (নামবোল সমষ্টি) আৰু টি এন হাওকিপ (চাইকোট)ৰ দৰে আন কেইবাগৰাকীও মহাৰথী এইবেলিৰ নিৰ্বাচনত পৰাভূত হৈছে । মইৰাংথেম অকেন্দ্ৰো এই নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজৰ এজন আছিল । এনপিপি প্ৰাৰ্থী আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী য়ুমনাম জয়কুমাৰো উৰিপোক সমষ্টিত পৰাজিত হৈছিল ইপিনে, কেইশামথং সমষ্টিত এল জয়ন্তকুমাৰ সিঙো পৰাজিত হয় ।

ইফালে, মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন ডিজিপি এল এম খাউত জেডিইউৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হোৱাৰ সময়তে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব অইনাম নাবা কিশোৰ এই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হয় । প্ৰভাৱশালী জেডিইউ প্ৰাৰ্থী আৰু চুপাৰ কপ থৌনাওজাম বৃন্দাও য়াইচকুল সমষ্টিৰ পৰা পৰাজিত হয় । বিজেপিয়ে কেইশামথমৰ পৰা টিকট প্ৰত্যাখ্যান কৰা নিশিকান্ত সপমে অৱশ্যে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

