আগৰতলা,১ এপ্ৰিল : ত্ৰিপুৰাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ পৌৰ পৰিষদৰ সদস্য গৰাকীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে (TMC municipal council member joins BJP)। ধলাই জিলাৰ আম্বাচা পৌৰ পৰিষদৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সদস্য সুমন পলে যোগদান কৰে শাসকীয় বিজেপি দলত । ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে টুইটাৰত এই খবৰ শ্বেয়াৰ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে বিজেপিৰ উন্নয়নমূলক নীতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ সুমন পলে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ২৫ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো নগৰ সমিতি, পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বৃহৎ বিজয় সাব্যষ্ট কৰিছিল শাসকীয় দল বিজেপিয়ে (BJP has made a clean sweep in civic body election of Tripura)। ত্ৰিপুৰাৰ ২০ খন সমিটিৰ ভিতৰত ১৪ খনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল বাকী ৬ খনত বিজেপিয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে জয় লাভ কৰিছিল ।

ইফালে আগৰতলা পৌৰ নিগমৰ ৫১ খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল ৷ তাৰোপৰি বিৰোধী চিপিআইএমে দুটা ৱাৰ্ডত জয়লাভ কৰিছিল আৰু সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে কেৱল মাত্ৰ এটা ৱাৰ্ডতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছিল ৷ কিন্তু এই আসনখনৰ বিজয়ী বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ লগে লগে এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ল ত্ৰিপুৰাৰ পৌৰ পৰিষদ ।

লগতে পঢ়ক :ত্ৰিপুৰাৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনখনো এতিয়া বিজেপিৰ দখলত