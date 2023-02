নিউজ ডেস্ক, ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী : কথাতে কয় বোলে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে । তেনে এক ঘটনা শেহতীয়াভাৱে সংঘটিত হৈছে পঞ্জাৱত । য'ত এখন হাস্পতালৰ চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰা এজন ব্যক্তিয়ে পুনৰ আন এখন হাস্পতালত গৈ জ্ঞান ঘূৰাই পায় । এক আচৰিত ঘটনাত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ে মৃত বুলি ঘোষণা কৰা এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ গতিবিধি দেখি পৰিয়ালটোৱে লগে লগে তেওঁক পিজিআই (Post Graduate Institute of Medical Education and Research, PGI) লৈ যায় । তাত ব্যক্তিজন জীৱিত হৈ উঠে । এই পুনৰ জীৱন লাভ কৰা ব্যক্তিজনক হুচিয়াৰপুৰৰ ৰাম কল'নী শিবিৰৰ নাংগল শ্বহীদ গাঁৱৰ বাসিন্দা বাহাদুৰ সিং বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে (Living person declared dead in Punjab) ।

উল্লেখ্য, বাহাদুৰ সিঙৰ উশাহ-নিশাহ আৰু কাহৰ তীব্ৰ সমস্যা আছিল । সেয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালে তেওঁক আইভি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় (IVY Hospital Punjab) । ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকসকলে তাত তিনি-চাৰি ঘণ্টা চিকিৎসা কৰাৰ পিছত বাহাদুৰ সিঙক মৃত ঘোষণা কৰা হয় । ইয়াৰ পিচত চিকিৎসকসকলে পৰিয়ালটোক বিল পৰিশোধ কৰি মৃতদেহটো চমজি ল'বলৈ কয় । কিন্তু যেতিয়া পৰিয়ালটোৱে বাহাদুৰ সিঙৰ মৃতদেহটো স্থানান্তৰ কৰি আছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁৰ শৰীৰৰ অংগবোৰত গতিবিধি লক্ষ্য কৰে । লগে লগে পৰিয়ালটোৱে তেওঁক পিজিআইলৈ লৈ যায় ।

ইফালে পিজিআই চিকিৎসকসকলে বাহাদুৰ সিঙক পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰে । আচৰিতভাৱে কিছু সময়ৰ পিচতে তেওঁ জ্ঞান ঘূৰাই পায় । ইয়াৰ পিচত পৰিয়ালটোৱে আইভি চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (dharna outside IVY Hospital) আৰু চিকিৎসালয়খনৰ অনুজ্ঞা-পত্ৰ বাতিল কৰাৰো দাবী জনায় । আচৰিত কথাটো হ'ল যে চিকিৎসালয়খনৰ দ্বাৰা মৃত ঘোষণা কৰা ব্যক্তিজনো এই প্ৰতিবাদত উপস্থিত থাকে ।

বিল পৰিশোধ কৰক আৰু মৃতদেহটা লৈ যাওক:

ঘটনাটো সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰি বাহাদুৰ সিঙৰ পত্নী কুলবিন্দৰ কৌৰে কয় যে, যেতিয়া তেওঁৰ স্বামীৰ সাধাৰণ কাহ হৈছিল, তেওঁলোকে তেওঁক আইভিলৈ লৈ গৈছিল আৰু তাত থকা চিকিৎসকসকলে তেওঁৰ ডিঙিৰ পৰীক্ষা কৰিছিল । তেওঁৰ মুখেৰে এডাল পাইপ সুমুৱাই দিয়া হৈছিল আৰু ৰোগীজনক আইচিইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । কুলবিন্দৰ কৌৰে লগতে কয় যে 3-4 ঘণ্টাৰ পিচত যেতিয়া তেওঁ তেওঁৰ স্বামীক লগ কৰিবলৈ জোৰ দিছিল, তেতিয়া তাত থকা নাৰ্ছসকলে তেওঁক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল । আনহাতে, স্বামীক লগ কৰিবলৈও অনুমতি দিয়া নাছিল । কিন্তু যেতিয়া তেওঁ পুনৰ চিকিৎসকসকলক লগ কৰিবলৈ কয়, তেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে আপোনাৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে, বিল পৰিশোধ কৰি মৃতদেহটো লৈ যাওক ।

এই সন্দৰ্ভত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা এছএইচঅ' মডেল টাউন হৰপ্ৰীতে কয় যে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে চিকিৎসালয়খনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰু দুদিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ অন্তত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :Surajkund Mela 2023: হাৰিয়ানাৰ মেলাত মেঘালয়ৰ শিল্প-কলাৰ সমাদৰ