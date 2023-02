নিউজ ডেস্ক, ১০ ফেব্ৰুৱাৰী : এছিয়াৰ জীৱন বীমা খণ্ডৰ পিতামহ স্বৰূপ ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমে (Life Insurance Corporation of India, LIC) প্ৰকাশ কৰা মতে, বীমা কোম্পানীটোৱে 31 ডিচেম্বৰ, 2022 তাৰিখলৈ ন মাহৰ অন্তত 22,970 কোটি টকাৰ মুঠ লাভ অৰ্জন কৰিছে । আনহাতে, ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ (এলআইচি) শীৰ্ষ বিষয়াসকলে শীঘ্ৰেই আদানি গ্ৰুপৰ (Adani Group) শীৰ্ষ পৰিচালন মণ্ডলীক সাক্ষাৎ কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে । এলআইচিৰ মতে, 31 ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হোৱা মুঠ ন মাহত কোম্পানীটোৱে সৰ্বমুঠ 3,42,244 কোটি টকাৰ প্ৰিমিয়াম (31 ডিচেম্বৰ, 2021 তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা ন মাহত 2,83,673 কোটি টকা) আৰু মুঠ লাভ 22,970 কোটি টকা বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে (LIC Net Profit ) ।

আনহাতে, চলিত সময়ছোৱাত ১৯,৯৪১.৬০ টকা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে লাভ বৃদ্ধি হৈছে (LIC net profit in third quarter) । এলআইচিয়ে কৈছে যে ১৯,৯৪১.৬০ কোটি টকাৰ পৰিমাণৰ ভিতৰত আছে ৩১ ডিচেম্বৰ, ২০২২-ত সমাপ্ত হোৱা ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে ৫,৬৬৯.৭৯ কোটি টকাৰ উপৰি বিগত তিনিটা ত্ৰৈমাসিকত ৫,৫৮০.৭২ কোটি টকা, ৪,১৪৮.৭৮ কোটি টকা আৰু ৪,৫৪২.৩১ কোটি টকা (Hindenburg Report Effect on adani) ।

এলআইচিৰ বজাৰ অংশ 65.38 শতাংশ : এলআইচিৰ বাবে ব্যৱসায়ৰ গতি শক্তিশালী হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে 31 ডিচেম্বৰ, 2022 তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা ন মাহৰ বাবে প্ৰথম বছৰৰ প্ৰিমিয়াম উপাৰ্জনৰ (IRDAI অনুসৰি) মুঠ বজাৰ অংশ আছিল 65.38 শতাংশ । যিটো বিগত বছৰৰ একে সময়ৰ বাবে আছিল 61.40 শতাংশ । কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰা মতে, Annual Premium Equivalent (APE) আধাৰত 31 ডিচেম্বৰ, 2022 তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা ন মাহৰ বাবে মুঠ প্ৰিমিয়াম আছিল 37,545 কোটি টকা (Hindenburg Report ) ।

ইয়াৰ ভিতৰত, ব্যক্তিগত ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা 23,419 কোটি টকা (62.38 শতাংশ) আৰু সমূহীয়া ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা 14,126 কোটি টকা (37.62 শতাংশ) প্ৰদান কৰা হৈছিল । ব্যক্তিগত ব্যৱসায়ৰ ভিতৰত APE আধাৰত অংশ আছিল 90.55 শতাংশ আৰু বাকী 9.45 শতাংশ অন্যান্য । 31 ডিচেম্বৰ, 2022 তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা ন মাহত, ব্যক্তিগত খণ্ডত মুঠ 1.29 কোটিৰ আঁচনি বিক্ৰী কৰা হৈছিল । যিটো 31 ডিচেম্বৰ, 2021 তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা ন মাহতকৈ 1.92 শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাটো পঞ্জীয়ন হৈছে । আনহাতে, সেই সময়ত 1.26 কোটিৰ আঁচনি বিক্ৰী হৈছিল ।

31 ডিচেম্বৰ, 2022 তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা ন মাহৰ বাবে 13 সংখ্যক মাহ আৰু 61 সংখ্যক মাহ দুয়োটাৰ বাবে প্ৰিমিয়ামৰ আধাৰত শতাংশৰ অনুপাত ক্ৰমান্বয়ে 77.61 শতাংশ আৰু 62.73 শতাংশ উন্নত হৈছে । 31 ডিচেম্বৰ, 2022 তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা ন মাহৰ বাবে সঞ্চালন ব্যয়ৰ অনুপাত 31 ডিচেম্বৰ, 2021 তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা ন মাহৰ বাবে 14.99 শতাংশৰ তুলনাত 27 বিপিএছ বৃদ্ধি হৈ 15.26 শতাংশ হৈছে ।

