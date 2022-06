নেচনেল ডেস্ক,৩০ জুন: উত্তৰ কাশ্মীৰৰ বান্দিপোৰা জিলাৰ পাপচান অঞ্চলৰ ওচৰত আৰক্ষীয়ে লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সৈতে জড়িত এজন উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (Police arrested LET militant near Papchan of ​​Bandipora district in North Kashmir)। আৰক্ষীৰ এজন মুখপাত্ৰই এই তথ্য় সদৰি কৰি কয় যে বুধবাৰে সেনাৰ ১৪ টা বেটেলিয়ন আৰু চিআৰপিএফৰ ৩টা বেটেলিয়নৰ সৈতে বান্দিপোৰা আৰক্ষীয়ে পাপচান অঞ্চলৰ ওচৰত তালাচী চলোৱাৰ সময়তে উগ্ৰপন্থীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Bandipora police along with Army and CRPF raided near Papchan)।

ইতিমধ্য়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উগ্ৰপন্থীজনক বান্দিপোৰাৰ নদী হলৰ বাসিন্দা ইনাম-উল-হক শ্বাহৰ পুত্ৰ মেহবুব-উল-ইছলাম ওৰফে ফাৰহান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰত প্ৰকাশ । একেটা সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে, উক্ত তালাচীৰ সময়ত উগ্ৰপন্থীজনৰ পৰা এটা চীনত নিৰ্মিত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হয় । উল্লেখ্য় যে উগ্ৰপন্থীজনে এখন স্কুটাৰৰ আসনৰ তলত গ্ৰেনেডটো লুকুৱাই ৰাখিছিল ।

আৰক্ষীৰ এজন মুখপাত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, জেৰাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উগ্ৰপন্থীজনে এলইটিৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে (link with Lashkar-e-Taiba )। এই উগ্ৰপন্থী গোটটোৰ নিৰ্দেশতেই নদী হল মাৰ্কেটত তেওঁৰ দোকানত অস্ত্ৰ ৰাখিছিল । আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়,'গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উগ্ৰপন্থীজনে নিহত লস্কৰৰ হায়দৰ ওৰফে আবু মুছা, আবু ইছমাইল ওৰফে ফৈজল, আবু হামজা ওৰফে ওকাশা আৰু গুলজাৰ ওৰফে ফৈজানেক আশ্ৰয় দিছিল ।'

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উগ্ৰপন্থীজনে বান্দিপোৰা জিলাৰ যুৱকসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ বিষয়ে স্বীকাৰোক্তি দিয়া বুলিও আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ । তেওঁ গোপন ঠাইত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদৰ লগতে আইইডি ৰাখিছিল । আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি, ঘটনাস্থলীৰ পৰা ১০ খন আলোচনী, ৩৮ টা গুলী, তিনিটা পুচ্ছ, দুটা ৱাইএমএছ ছেট, দুটা ডিটোনেটৰো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে( police recovered AK 47 rifles, 38 bullets, two detonators)।

লগতে পঢ়ক: Encounter in J and K: জম্মু কাশ্মীৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত দুজন সন্ত্ৰাসবাদী