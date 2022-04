নেশ্যনেল ডেস্ক,৫ এপ্ৰিল : জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে (Operation against militants in Jammu and Kashmir)। তেনে অভিযানৰ মাজতে ৰফিয়াবাদৰ লাদুৰা অঞ্চলত গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী । সন্ত্ৰাসবাদীটো লস্কৰ-ই-তৈবা (LeT) সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্য বুলি জানিব পৰা গৈছে (LeT militant arrested in Ladoora of Baramulla)।

প্ৰাথমিক তদন্তত সন্ত্ৰাসবাদীটো বুদগামৰ বিয়েৰৱাহৰ জগু খাৰেনৰ বাসিন্দা মোঃ ইকবাল খান বুলি চিনাক্ত হৈছে । জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে এই অভিযানটো ভাৰতীয় সেনা আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল । আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে তালাচীৰ সময়ত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে লোকজনৰ সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য কৰিছিল । অৱশেষত, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদীটোক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী । সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰা এটা চীনা পিষ্টল, এটা মেগজিন আৰু পাঁচটা 9 MM পিস্তলৰ গুলী উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বেও সন্ত্ৰাসবাদীটোক সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় অভিযোগত আটক কৰা হৈছিল ।

