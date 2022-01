নিউজ ডেস্ক : পদ্মবিভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত দেশৰ বিশিষ্ট কথক নৃত্য শিল্পী পণ্ডিত বিৰ্জু মহাৰাজৰ দেহাৱসান (Kathak dancer Pandit Birju Maharaj passes away)৷ 83 বছৰ বয়ত দিল্লীস্থিত নিজা বাসভৱনত দেওবাৰে নিশা ইহলীলা সম্বৰণ কৰে বিৰ্জু মহাৰাজে ৷ বিৰ্জু বৃক্কৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা বিৰ্জু মহাৰাজৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ডায়েলাইচিছ্ কৰোৱা হৈছিল ৷ তেখেতৰ মৃত্যুৰ বাৰ্তাৰ এক চ’ছিয়েল মিডিয়া পোষ্টযোগে প্ৰকাশ কৰে নাতি স্বৰ্ণাস মিশ্ৰাই ৷

বিৰ্জু মহাৰাজৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ বিভিন্নজনে (India pays tribute to Pt Birju Maharaj)৷ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ কলা-কুশলীয়েও শোকবাৰ্তাৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে প্ৰখ্যাত কথক শিল্পীগৰাকীলৈ ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে টুইটাৰ যোগে নিজৰ শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে, যশস্বী শিল্পী পণ্ডিত বিৰ্জু মহাৰাজৰ মৃত্যুৰ লগে লগে এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল (End of an era in Indian performing arts)৷ ভাৰতীয় সংগীত আৰু সাংস্কৃতিক জগতলৈ তেওঁৰ মৃত্যুৱে এক শূন্যতা আনি দিলে ৷ বিশ্বত কথক নৃত্যক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অৱদান অতুলনীয় বুলিও উল্লেখ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে ৷

একেদৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে এক শোকবাৰ্তাত কয় যে, এই খবৰে ব্যথিত কৰিছে ৷ পণ্ডিত বিৰ্জু মহাৰাজে সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতীয় নৃত্যক বিশেষভাৱে স্বীকৃত কৰিলে ৷ তেখেতৰ মৃত্যু কলা জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পণ্ডিতগৰাকীৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে ৷

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকেয়া নাইডুৱেও পণ্ডিত বিৰ্জু মহাৰাজৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে, কথকৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ একক শৈলীৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে বিখ্যাত হৈ পৰিছিল বিৰ্জু মহাৰাজ ৷ তেওঁ নিজেই এক অনুষ্ঠান আৰু এক অনুপ্ৰেৰণা হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ বিশ্বত ৷ তেখেতৰ মৃত্যু প্ৰদৰ্শন কলা জগতৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি (Pandit Birju Maharaj passes away)৷

প্ৰতিৰক্ষামন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও এইগৰাকী প্ৰথিতযশা শিল্পীৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে, পণ্ডিত বিৰ্জু মহাৰাজ ভাৰতীয় কলা আৰু সংস্কৃতিৰ কাণ্ডাৰী স্বৰূপ আছিল ৷ তেওঁ কথক নৃত্যক সমগ্ৰ বিশ্বতে জনপ্ৰিয় কৰি তুলিলে ৷ সংগীত শিল্পী আদনান চামীয়ে নিজৰ শোকবাৰ্তাত কয় যে, পণ্ডিত বিৰ্জু মহাৰাজৰ মৃত্যুৰ খবৰে মৰ্মাহত কৰিলে ৷ ভাৰতে কলা ক্ষেত্ৰখনৰ এক অনুষ্ঠান হেৰুৱালে বুলি উল্লেখ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : জ্যোতি কথা : সুন্দৰৰ সাধক ৰূপকোঁৱৰলৈ মৃত্যু দিৱসত শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ