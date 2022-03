আগৰতলা, ২৬ মাৰ্চ : অনুসূচীত জাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে (Bjp government working for development of SC in Tripura) ৷ কেৱল এয়াই নহয় এই চৰকাৰে অনুসূচীত জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰি আছে । এই মন্তব্য ত্ৰিপুৰাৰ অনুসূচীত জাতি কল্যাণ মন্ত্ৰী ভগৱান চন্দ্ৰ দাসৰ । ত্ৰিপুৰা অনুসূচীত জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা (General meeting of Tripura SC Corporation) উদ্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

অনুসূচীত জাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে বহু উল্লেখ্যযোগ্য আঁচনি আছে ৷ কিন্তু প্ৰচাৰৰ অভাৱৰ বাবে ৰাইজে সেইবোৰৰ বিষয়ে নাজানে । সেয়েহে ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰিবলৈ বিভাগৰ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । নিগমৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত ৰাজ্যৰ অনুসূচীত জাতিৰ ১১৫ গৰাকী লোকক বিভিন্ন ধৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ ২.৫১ লাখ টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰা হয় । ১০০ গৰাকী লোকক অট’ৰিক্সা প্ৰদান কৰা হয় ।

অনুসূচীত জাতি কল্যাণ মন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৪ গৰাকী হিতাধিকাৰীক অট’ৰিক্সা আৰু ৫ গৰাকী হিতাধিকাৰীক ঋণৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰে । অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি তেওঁ কয় যে, হিতাধিকাৰীসকল এই ঋণৰ দ্বাৰা আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব । লগতে ঋণ লওঁতাসকলক সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

ভাষণ প্ৰসংগত পূৰ্বৰ বাওঁমৰ্চাৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁৰ অভিযোগ অনুসৰি, পূৰ্বৰ চৰকাৰে অনুসূচীত জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কৰি থৈ গৈছে (Left front government had crippled SC corporation financially) । কিন্তু বৰ্তমানৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত নিগমৰ ঋণৰ বোজা হ্ৰাস পাইছে । নিগমে বৰ্তমান স্বচ্ছতাৰে কাম কৰি আছে বুলিও দাবী কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, সুপৰিবাগানৰ দশৰথ ভৱনত অনুষ্ঠিত বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত সভাপতিত্ব কৰে নিগমৰ অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ৰঞ্জিত দাসে । বৈঠকত বিধায়ক মিমি মজুমদাৰ, নিগমৰ পৰিচালক মণ্ডলীৰ সদস্য মীনাক্ষী দাস, নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালক সন্তোষ দাসৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

