ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অধিকাংশ লোকেই ভেলেণ্টাইন উইকৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰে(valentines day 2023 Week)। একে সময়তে ভেলেণ্টাইন ডে’ক বিশেষ কৰি তুলিবলৈ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে অপাৰ চেষ্টা কৰে(When and why is valentines Day celebrated)। প্ৰিয়জনৰ সৈতে এই বিশেষ দিনটো উদযাপনৰ বাবে প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাসকলে অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে যে, ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীতেই কিয় ভেলেন্টাইন ডে' পালন কৰা হয়(valentines day 2023 date)। জনাই দিও যে এই দিনটোত ভেলেণ্টাইন ডে’ উদযাপনৰ আঁৰত বিশেষ গুৰুত্ব আছে । যাৰ কাৰণ এজন সাধুৰ সৈতে জড়িত(When and why is valentines Day celebrated)।

১৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাই কিয় সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হয় ভেলেণ্টাইন ডে’ ?

ভেলেণ্টাইন ডে’ক প্ৰেমৰ দিন বুলি কোৱা হয় । যাৰ বাবে ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত সমগ্ৰ বিশ্বতে ভেলেণ্টাইন ডে’ অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হয় । বিশেষকৈ প্ৰেমিকযুগলৰ বাবে ভেলেণ্টাইন ডে’ অতি বিশেষ(Know the history of Saint Valentines)। গতিকে ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত ভেলেণ্টাইন ডে’ উদযাপনৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু আজিৰ দিনটোৰ সৈতে জড়িত কিছু আমোদজনক কথা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল(valentines day list 2023)।

ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ ইতিহাস

ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ কাহিনী ৰোমৰ এজন সাধুৰ ওপৰত আধাৰিত । যাৰ নাম আছিল চেইন্ট ভেলেণ্টাইন । দৰাচলতে ২৭০ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰোমৰ ৰজা ক্লাউডিয়াছ প্ৰেমৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী আছিল(why we celebrate Valentines Day)। একে সময়তে ৰজা ক্লাউডিয়াছেও প্ৰেম বিবাহৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে(valentines day 2023 calendar)। ক্লাউডিয়াছে বিশ্বাস কৰিছিল যে, প্ৰেমৰ প্ৰচাৰ কৰিলে ৰোমৰ সৈন্যসকলৰ মনোযোগ বিচলিত হ’ব(valentines day 2023 theme)। যাৰ বাবে ৰোমৰ সৈন্য দুৰ্বল হৈ পৰিব(valentines day 2023)। এই কাৰণেই ৰজা ক্লাউডিয়াছেও সৈনিকৰ বিবাহত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল(valentines day week 2023)।

Saint Valentineৰ কাহিনী

য'ত ৰজা ক্লাউডিয়াছে এফালে প্ৰেমৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । গতিকে আনফালে চেইণ্ট ভেলেণ্টাইনে আগতে মুকলিকৈ প্ৰেমৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল । এই খণ্ডটোত চেইণ্ট ভেলেণ্টাইনে ক্লাউডিয়াছৰ মতাদৰ্শৰ লগত অন্যায় কৰাই নহয় ৰজাৰ বিৰুদ্ধেও গৈ বহু বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিল । যাৰ বাবে ৰজা ক্ল’ডিয়াছে চেণ্ট ভেলেণ্টাইনক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে আৰু ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত চেণ্ট ভেলেণ্টাইনক ফাঁচী দিয়া হয় । ইয়াৰ পিছত এই দিনটো ৰোমকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰেমৰ দিৱস হিচাপে পৰিচিত হয় আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে ভেলেণ্টাইন ডে’ উদযাপনৰ প্ৰথা আৰম্ভ হ’ল ।

ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ আৰম্ভণি

ৰোমান উৎসৱৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল ভেলেণ্টাইন ডে’। ৪৯৬ চনত বিশ্বৰ প্ৰথমটো ভেলেণ্টাইন ডে’ উদযাপন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ৫ম শতিকাত ৰোমৰ পোপ গেলাছিয়াছে ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীক চেইণ্ট ভেলেণ্টাইন ডে’ হিচাপে ঘোষণা কৰে(Happy Valentines Day 2023)। তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীক ৰোমকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে ভেলেণ্টাইন ডে’ হিচাপে উদযাপন কৰা হয়(Happy Valentines Day quotes)। একে সময়তে ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰোমৰ বহু চহৰতো সামূহিক বিবাহৰ আয়োজন কৰা হয় ।

