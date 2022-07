নিউজ ডেস্ক, ২৩ জুলাই : দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ আহিছে । বিশেষকৈ সময়মতে আদালতসমূহত গোচৰসমূহৰ নিষ্পত্তি নোহোৱা বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাবে পৰিগণিত হৈছে । বছৰ বছৰ ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আদালতত পৰি আছে বহু গোচৰ । খৰতকীয়া তথা ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থাৰে গোচৰসমূহ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ তথা ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা ক'লেও মূৰকত সেয়া হৈ নুঠেগৈ । মাজে-সময়ে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে কেতবোৰ গোচৰৰ দ্ৰুত নিষ্পত্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় যদিও এতিয়াও দেশৰ আদালতসমূহত কেইবা লাখ গোচৰ পৰি আছে । ১০ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আদালতসমূহত পৰি থকা গোচৰৰ তথা সদনত দাঙি ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় ন্যায় মন্ত্ৰালয়ে ।

কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰালয়ে সংসদক জনোৱা মতে (Union Law Ministry data on Parliament), ৰাজ্যসমূহৰ সকলো আদালতত ১৯ জুলাই ২০২২ তাৰিখলৈকে ১০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি মুঠ ৩৫,৮১,৪১৬ টা গোচৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ আছে (over 35 lakh cases pending across all courts) । ৰাজ্যসমূহৰ আদালতত বিচাৰাধীন মুঠ গোচৰ সন্দৰ্ভত লোকসভাত উত্থাপিত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰালয়ে ।

উল্লেখ্য, দেশৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক গোচৰ পৰি আছে (maximum number of cases pending in Uttar Pradesh) । উত্তৰ প্ৰদেশত নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি থকা গোটৰৰ সংখ্যা হৈছে 14,56,356 টা । ইয়াৰ পিছত ক্ৰমে বিহাৰত 5,79,415 টা গোচৰ, পশ্চিমবংগত 4,88,272 টা গোচৰ, মহাৰাষ্ট্ৰত 3,47,544 টা আৰু ওড়িশাত 2,34,216 টা গোচৰ পৰি আছে । আই মন্ত্ৰালয়ে আগবঢ়োৱা উত্তৰত আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু লাক্ষাদ্বীপৰ জিলা আৰু তাৰ অধীনস্থ আদালতৰ তথ্য দিয়া হোৱা নাছিল । কিয়নো এই তথ্য এনজেডিজিৰ ৱেব পৰ্টেলত উপলব্ধ নাছিল (web portal of NJDG) ।

কেৱল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে, 10 বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ থকা মুঠ গোচৰৰ পৰিমাণ হৈছে 13,33,312 টা । ইয়াৰে ভিতৰত সৰ্বাধিক হৈছে 3,96,014 টা এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত (highest cases pending at Allahabad High court) ।

