টেকন’ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন স্মাৰ্টফোন । এই স্মাৰ্টফোনটো কোম্পানীটোৰ অল-ৰাউণ্ডাৰ ‘স্পাৰ্ক গ’ ছিৰিজৰ অধীনত স্পাৰ্ক গ’ ২০২৩ নামেৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ দাম ৬৯৯৯ টকাত ৰখা হৈছে(Tecno Spark Go with 5000 mAh battery launched in India)। স্পাৰ্ক গ’ ২০২৩ত আপুনি টাইপ-চি চাৰ্জাৰৰ সৈতে ৫০০০mAh বেটাৰী পাব। ইয়াৰ বিষয়ে জানো আহক (New best smartphone in India)।

ইমান হ'ব মূল্য

এই নতুন টেকনো স্মাৰ্টফোনৰ মূল্য ৬,৯৯৯ টকা, যিটো এণ্ডলেছ ব্লেক, উয়ুনি ব্লু আৰু নেবুলা পাৰ্পল ৰঙৰ বিকল্পত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । এই স্মাৰ্টফোনটো ২০২৩ চনৰ ২৩ জানুৱাৰীৰ পৰা অফিচিয়েল খুচুৰা বিপণীত অফলাইনত উপলব্ধ হ’ব (Tecno Spark Go price) ।

টেকনো স্পাৰ্ক গ' ২০২৩ৰ বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কথা ক’বলৈ গ’লে টেকনো স্পাৰ্ক গ’ ২০২৩ত আছে ৬.৫৬ ইঞ্চিৰ এইচডি + ডিছপ্লে, য’ত ২০: ৯ এস্পেক্ট ৰেচিঅ’ আৰু ৪৮০নিটছ উজ্জ্বলতা আৰু ৭২০x১৬১২ পিক্সেল ৰিজ’লিউচন আছে(Features of Tecno Spark Go 2023)। এই এণ্ট্ৰি লেভেল টেকনো স্মাৰ্টফোনত আপুনি পাব মিডিয়াটেক হেলিঅ’ এ২২ প্ৰচেছৰ, যিটো ৩জিবি ৰেম আৰু ৩২জিবি ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে যোৰ কৰা হৈছে (Tecno Spark Go 2023)।

Tecno Spark Go 2023য়ে Android 12 অপাৰেটিং ভিত্তিক HiOS 12 ত কাম কৰিব পাৰে । ইয়াত আপুনি ডুৱেল চিম আৰু IPX2 ৰেটিংৰ সৈতে স্প্লেচ-ৰেজিষ্টেন্স বৈশিষ্ট্য পাব । ইয়াৰ উপৰিও টেকনো স্পাৰ্ক গ’ ২০২৩ত আছে ৰিয়াৰ-মাউণ্টেড ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আৰু ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা । এই কেমেৰা ছেটআপত আছে 13MP মেইন AI চেন্সৰ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে 5MP ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰাৰ সৈতে ডুৱেল মাইক্ৰ’ স্লিট টৰ্চ । এই স্মাৰ্টফোনটোত 10W চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5000mAh বেটাৰী আছে(Latest smartphone in India)।

শেহতীয়াকৈ টেকন’ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন টেকন’ ফেণ্টম এক্স২ প্ৰ’ ৫জি(The flagship smartphone Tecno Phantom X2) । এই ফোনটোৰ মূল্য ৪৯,৯৯৯ টকা, যিটো ৰিট্ৰেক্টেবল লেন্সৰ সৈতে আহে । টেকনো ফেণ্টম এক্স২ প্ৰ’ৰ সৈতে মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি ৯০০০ চিপছেট আছে । এই স্মাৰ্টফোনটোত আছে 5160mAH বেটাৰী আৰু 45W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সুবিধা দিয়া হৈছে ।

