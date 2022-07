নেশ্যনেল ডেস্ক, 30 জুলাই: সমাগত স্বাধীনতা দিৱস ৷ এইবাৰ দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱস ব্যতিক্ৰমী ভাৱে উদযাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৷ দেশৰ লগতে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে দেশৰ ৰাজধানী চহৰখনে ৷ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে (CM Arvinda Kejriwal) স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মানৱসজ্জিত এখন ত্ৰিৰংগা সজাই তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে (Largest human tricolori to be made in Delhi)৷

মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ ঘোষণাৰ পিছত দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে 4 আগষ্টত সৰ্ববৃহৎ মানৱসজ্জিত ত্ৰিৰংগা বনোৱাৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি এখন বিবৃত্তি জাৰি কৰে (Largest human tricolori in 15th August) ৷ 4 আগষ্ট দিল্লীৰ বুৰাৰীৰ খেলপথাৰত 52,000 শিক্ষাৰ্থীৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এই মানৱসজ্জিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৷ ইতিমধ্যে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা 52,000 শিক্ষাৰ্থীক অনুশীলনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে ৷

এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনত থকা তিনিটা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ পোছাক পৰিধান কৰিব ৷ ইয়াৰ লগতে শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে সকলো চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ণ কৰি থকা অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে (Largest human tricolori to be made of 52 thousand school students) ৷

উল্লেখ্য যে ৰাজস্থানৰ জয়ছেলমেৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ ত্ৰিৰংগা উত্তোলন (The tallest tricolor in the world) কৰি অভিলেখ স্থাপন কৰিছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ 15 জানুৱাৰীত সেনা দিৱস উপলক্ষে জয়ছেলমেৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ পতাকাখন উত্তোলন কৰা হয় ৷ এই ত্ৰিৰংগাখন 225 ফুট দীঘল আৰু 150 ফুট বহল আৰু খাদীৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ৷ এই পতাকাখনৰ ওজন প্ৰায় এক হাজাৰ কিলো ৷ 70 গৰাকী খাদী শিল্পীয়ে পতাকাখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ 49 দিন সময় লৈছিল ৷ ই মুঠ 33,750 বৰ্গফুট এলেকা আৱৰি আছে ৷ এই পতাকাখনত অশোক চক্ৰৰ ব্যাস আছিল 30 ফুট ৷

