নিউজ ডেস্ক, 8 ডিচেম্বৰ : জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট, সমগ্ৰ ভাৰতজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে নামটো ৷ এগৰাকী সেনা বিষয়া যি অধিষ্ঠিত হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰথম গৰাকী সৰ্বাধিনায়কৰ পদত ৷ 2019 চনত ভাৰতীয় বায়ু, স্থল আৰু নৌ-সেনাক এক গোট কৰি তিনিওটা সেনাৰে এগৰাকী সৰ্বাধিনায়ক নিযুক্ত কৰা হৈছিল ৷ সেই সেনা বিষয়াগৰাকীয়েই আছিল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট (First Chief of Defence Staff in India)৷

কিন্তু হঠাৎ অহা এটা খবৰে যেন মৰ্মাহত কৰি তুলিলে দেশবাসীক ৷ অতি শোকাৱহভাৱে জীৱন পৰিক্ৰমাৰ অৱসান ঘটিল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটৰ ৷ তামিলনাডুৰ চিলুৰস্থিত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ চাউনীৰ পৰা এখন Mi-17V-5 হেলিকপ্টাৰযোগে পত্নী মধুলিকা ৰাৱাট আৰু কেইজনমান সেনা বিষয়াৰ সৈতে জেনেৰেল ৰাৱাটে যাত্ৰা কৰিছিল ৱেলিংটন অভিমুখে ৷ কিন্তু যাত্ৰাপথত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন ৷ মুঠ 14 জন আৰোহী থকা হেলিকপ্টাৰখন ভূ-পতিত হোৱাৰ লগতে ভম্মীভূত হয় কন্নুৰত (Indian Army chopper crash)৷

জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট

ভাৰতীয় বায়ুসেনাই জানিবলৈ দিয়ে যে, এই দুৰ্ঘটনাত জেনেৰেল ৰাৱাট, তেওঁৰ পত্নীসহ মুঠ 13 জনৰ মৃত্যু হৈছে (Gen Bipin Rawat with wife and other army officer demised) ৷ এই খবৰে দেশজুৰি শোকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ কোন আছিল এই বিপিন ৰাৱাট ? জানো আহক তেওঁৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ সবিশেষ ৷

বিপিট ৰাৱাটৰ জন্ম হৈছিল 1958 চনত উত্তৰাখণ্ডৰ এটা ৰাজপুত পৰিয়ালত ৷ প্ৰজন্ম ক্ৰমে তেওঁৰ পৰিয়ালে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ভাৰতীয় সেনাত ৷ বিপিন ৰাৱাট আছিল ভাৰতীয় সেনাত সেৱা আগবঢ়োৱা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তৃতীয়টো প্ৰজন্ম ৷ তেওঁৰ পিতৃ আছিল লক্ষ্মণ সিং ৰাৱাট, যি ভাৰতীয় স্থল সেনাত লেঃ কৰ্ণেল হিচাপে কাৰ্য নিৰ্বাহ কৰিছিল ৷

ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰথম গৰাকী সৰ্বাধিনায়ক

এগৰাকী জোৱান হিচাপে ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰা লক্ষ্মণ সিং ৰাণাৱটে পদোন্নতি লাভ কৰি পৰৱৰ্তী সেনাৰ উপ-মুৰব্বী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ৷ বিপিন ৰাৱাটৰ খুৰা ভাৰত সিং ৰাণাৱট আছিল এগৰাকী হাৱলদাৰ ৷ তেওঁৰ আন এগৰাকী খুৰাক হৰিনন্দনেও ভাৰতীয় সেনাৰ হৈ দেশসেৱা কৰিছিল ৷

বিপিন ৰাৱাটে স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল কেম্ব্ৰিয়ান হল স্কুল ডেৰাডুন আৰু চেন্ট এডৱাৰ্ড স্কুল চিমলাৰ পৰা ৷ স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰি ৰাৱট ভৰ্তি হৈছিল নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী খাদাকৱাচালা আৰু ইণ্ডিয়ান মিলিটেৰী একাডেমী ডেৰাডুনত ৷ তাতেই তেওঁ লাভ কৰে Sword of Honour সন্মান ৷

ইণ্ডিয়ান মিলিটেৰী একাডেমীৰ শিক্ষা সাং কৰি তেওঁ 16 ডিচেম্বৰ 1978 ত যোগদান কৰে 11 নং গোৰ্খা ৰাইফলচৰ 5 নং বেটালিয়ানত ৷ এই বেটালিয়ানতে কৰ্মৰত আছিল তেওঁৰ পিতৃও ৷ নিজৰ চহৰ উত্তৰাখণ্ডৰ সৈতে নিবিড় সম্পৰ্ক আছিল বিপিন ৰাৱাটৰ ৷ ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ প্ৰায়েই গৈছিল নিজৰ গাঁৱলৈ ৷

বিভিন্ন অভিযানৰ অনেক অভিজ্ঞাতাৰে পুষ্ট আছিল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট ৷ তেওঁ পূৱ খণ্ডৰ লাইন অৱ এক্সুৱেল কন্ট্ৰ’লতো কামাণ্ডাৰ হিচাপে নিয়োজিত আছিল ইনফেন্ট্ৰি বেটালিয়ানত ৷ একেদৰে কাশ্মীৰ উপত্যকাতো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলচত কামাণ্ডাৰ হিচাপে নিয়োজিত আছিল জেনেৰেল ৰাৱাট ৷

জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট

তাৰ পাচতেই তেওঁ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক কংগোত সপ্তম পৰ্যায়ৰ অভিযানত এটা ব্ৰিগেডৰ কামাণ্ডাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ৷ তেওঁক জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু উত্ত-পূৰ্বাঞ্চলত ক্ৰমে ভাৰতীয় সেনাৰ ইনফেন্ট্ৰি ডিভিজন আৰু কৰ্পচ কামাণ্ডাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ৷

নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত সেনাৰ থ্ৰী কৰ্পচৰ লেঃ জেনেৰেল হিচাপেও নিযুক্ত আছিল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট ৷ 1987 চনত চামদৰং চু ভেলীত চীনা পিপল্চ লিবাৰেশ্যচ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে নিয়োজিত হৈ আছিল জেনেৰেল ৰাৱাট ৷ 37 বছৰীয়া চাকৰি জীৱনত পৰম বিশিষ্ট সেৱা মেডেলকে আদি কৰি বহুকেইটা সামৰিক সন্মান লাভ কৰিছিল বিপিন ৰাৱাটে ৷

জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট

2016 চনৰ 17 ডিচেম্বৰত জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট অধিষ্ঠিত হয় ভাৰতীয় স্থলসেনাৰ 27 সংখ্যক মুৰব্বী হিচাপে ৷ 2019 চনত চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় তিনিওটা সেনাবাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক পদত অধিষ্ঠিত হয় জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট ৷ অৱশেষত সেই পদত অধিষ্ঠিত হৈ থকা অৱস্থাতেই 2021 চনৰ 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে তামিলনাডুত সংঘটিত এটা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক সাৱটি লয় জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে ৷ সেনাৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই অৱশেষত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰতে জীৱনৰ অৱসান ঘটিল ভাৰতীয় সেনাৰ সৰ্বাধিনায়ক গৰাকীৰ ৷

