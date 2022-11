এনে নহয় যে সন্তানক ডাঙৰ-দীঘল কৰা সকলো পিতৃ-মাতৃয়েই নিখুঁত । ল’ৰা-ছোৱালীক ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ সময়ত জীৱনৰ কিতাপখনৰ পৰাও প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ-মাতৃয়েই দৈনিক এক নতুন শিক্ষা লাভ কৰে(Things you should never say to kids) । এনে পৰিস্থিতিত সন্তানৰ বাবে সদায় হিত চিন্তা কৰা পিতৃ-মাতৃৰ পৰাও ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ সময়ত বহু ভুল হোৱাটো অনিবাৰ্য ।

ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক ভাল নাপায় বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে ভালকৈ নাভাবে । এনে পৰিস্থিতিত অলপ বুজাবুজি আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে পিতৃ-মাতৃয়ে কিছু ভুলৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । আহক জানো সেইসমূহ কথা যিসমূহ অজানিতেও কোনো পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক কোৱাটো উচিত নহয়(5 things which you should never say to your kids) ৷

যিকোনো প্ৰকাৰে এই পাঁচটা কথা কেতিয়াও ব্যক্ত নকৰিব নিজৰ সন্তানৰ আগত

শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে সঠিক লালন-পালন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । সঠিক লালন-পালন মানে কেৱল খাদ্য আৰু ভাল কাপোৰ-কানিয়েই নহয়, সেইসমূহৰ সৈতে জড়িত আছে পিতৃ-মাতৃ ব্যৱহাৰ আৰু আচৰণো । বহু সময়ত অভিভাৱকে খং উঠিলে অজানিতে সন্তানৰ সৈতে ভুলতে কিছুমান কথা কয় কিন্তু ইয়াৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ মগজুত পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । যাৰ বাবে শিশুটি ভয়াতুৰ বা খঙাল হ'ব পাৰে(Parenting tips) । এনে কিছুমান ভুলৰ বিষয়ে জানো আহক-

সন্তানক গালি পৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভালদৰে বুজাওক

যদি আপোনাৰ সন্তানে নিজৰ শ্ৰেণীত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তেওঁক গালি শপনি দিয়া আৰম্ভ নকৰিব । এনে কৰিলে আপোনাৰ সন্তানৰ আত্মবিশ্বাস কমি যাব আৰু তেওঁৰ মনত ভয়ৰ সৃষ্টি হ’ব । আপোনাৰ সন্তানক ভাল কামত সহায় কৰিবলৈ নিজাববীয়াকৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক । তেওঁৰ অভাৱবোৰ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । এনে কৰিলে আপোনাৰ সন্তানৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব ।

যিকোনো প্ৰকাৰে এই পাঁচটা কথা কেতিয়াও ব্যক্ত নকৰিব নিজৰ সন্তানৰ আগত

পিতৃৰ ভাবুকি নিদিব

প্ৰায়ে দেখা যায় যে ল’ৰা-ছোৱালী মাতৃৰ লগত অধিক ঘনিষ্ঠ হৈ থাকে আৰু পিতৃৰ সৈতে সন্তানে যিকোনো কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অলপ সংকোচ অনুভৱ কৰে । ইয়াৰ আঁৰত হয়তো শিশুটিৰ প্ৰতিটো সৰু সৰু ভুলৰ বাবে বাৰে বাৰে পিতৃৰ নামৰ ভাবুকি দি শিশুটিক অনুশাসিত কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস । এনে কৰিলে পিতৃৰ প্ৰতি সন্মানৰ পৰিৱৰ্তে সন্তানৰ মনত ভয়ৰহে উদ্ভৱ হ'ব পাৰে ।

সন্তানক ঠাট্টা নকৰিব

বিভিন্ন সময়ত পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তানক আন ল’ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে তুলনা কৰি ঠাট্টা-মস্কৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । এনে কৰিলে বহুবাৰ শিশুটি খং আৰু বিৰক্ত হয় । তেওঁ কোৱা সকলো কথা মানিব দিবলৈ জেদ কৰে ।

যিকোনো প্ৰকাৰে এই পাঁচটা কথা কেতিয়াও ব্যক্ত নকৰিব নিজৰ সন্তানৰ আগত

আন শিশুৰ লগত তুলনা

বহু সময়ত অভিভাৱকে নিবিচৰাকৈয়েও সন্তানৰ সৈতে ভেদভাব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । বহুবাৰ তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক আন শিশুৰ সৈতে তুলনা কৰিলে এনে কৰা দেখা যায় । এনে কৰিলে শিশুৰ মনত হীনমন্যতা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে । তেতিয়া শিশুটিয়ে অন্য শিশুৰ তুলনাত নিজকে তুচ্ছজ্ঞান কৰা তথা অপচন্দ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷

শিশুৰ খাদ্যাভ্যাস

কিছুমান পিতৃ-মাতৃয়েও শিশুৰ খাদ্যাভ্যাসক লৈ হুলস্থুল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত শিশুৰ মনত হীনমন্যতা আৰু আন শিশুৰ তুলনাত নিজকে তুচ্ছজ্ঞান কৰাৰ প্ৰৱণতাই দেখা দিয়ে(Children's eating habits) । যাৰ বাবে তেওঁৰ আত্মবিশ্বাসো কমি যাব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: Winter diseases and precautions: শীতকালৰ ৰোগ তথা ল’বলগীয়া সতৰ্কতাসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক