নিউজ ডেস্ক,১৪ জানুৱাৰী : পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য ঘোষণা আৰু উগ্ৰপন্থী সংগঠন কে এল অ'ৰ (Kamtapur Liberation Organisation) সৈতে চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে (Separate Kamatapur state controversy)। বহুতো সূত্ৰই দাবী কৰা মতে সংগঠনটোৰ দাবী মানি চৰকাৰে ২৬ জানুৱাৰীত পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য ঘোষণা কৰিব ! ইয়াৰ মাজত আন এক বৃহৎ খবৰ । কে এল অ'ৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ জীৱন সিংহই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে (KLO Chief Jiban Singha surrender)। জংঘল এৰি অসমত উপস্থিত হৈছে মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকী । গোপন সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে (KLO Chief in Assam)।

সূত্ৰৰ মতে সহকৰ্মীৰ এটা দলৰ সৈতে তেওঁ ম্যানমাৰৰ পৰা আহি অসমত উপস্থিত হৈছে । তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনাৰ বাবে চৰ্ত সাপেক্ষে উপস্থিত হৈছে (KLO peace talk with govt)। সূত্ৰই দাবী কৰা মতে জীৱন সিংহ বৰ্তমান অসম ৰাইফলছৰ জিম্মাত আছে । জীৱন সিংহই প্ৰথমে ম্যানমাৰ সীমান্তত বিএছএফৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল । পাছত বিএছএফয়ে জীৱন সিংহক অসম ৰাইফলছক হস্তান্তৰ কৰে । বিশেষ সূত্ৰৰ মতে অচিৰেই দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হ'ব জীৱন সিংহক ।

জীৱন সিংহৰ আত্মসমৰ্পণৰ লগে লগে এতিয়া ২৬ জানুৱাৰীত পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য ঘোষণা কৰাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে । উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে আলোচনাত মধ্যস্থতা কৰা কোচ-ৰাজবংশী নেতা বিশ্বজিৎ ৰায়ে জীৱন সিংহ আলোচনালৈ উভতি অহাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল । কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে জীৱন সিঙৰ বিষয়ে অসম আৰক্ষীৰ হাতত কোনো তথ্য নাই (Assam Police has no information about Jiban Singha)। জীৱন সিংহ শান্তি আলোচনালৈ উভতি অহাৰ বিষয়েও অসম ৰাইফলছৰ পৰা কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা হোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে অসম আৰু পশ্চিমবংগত দীৰ্ঘদিন ধৰি কোঁচ-ৰাজবংশীসকলৰ বাবে পৃথক কামতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ নতুন বছৰ উপলক্ষে কে এল অ’ৰ (Kamtapur Liberation Organisation) উপ-মুখ্য সেনাধ্যক্ষ সূৰ্য কোচে এক বিবৃতিত কৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে সংগঠনটোৰ শান্তিচুক্তি (Peace talk with KLO) প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আছে ।

লগতে সকলো সঠিকভাৱে থাকিলে খুব সোনকালে নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে পৃথক কামতাপুৰ ঘোষণা কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ কৈছিল । তাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি বিষয়টো লৈ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ কিন্তু এইবাৰ কে এল অ'ৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকীও আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে নিশ্চিত হ'ব পাৰি যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি গোপনে বিষয়টো আগবঢ়াই নিয়া কথাটো সঁচা ৷

লগতে পঢ়ক :Oil palm in Assam: পৰিৱেশ ধ্বংস হ'লেও অসমত কৰা হ’ব সৰ্বনাশী পাম অইলৰ খেতি