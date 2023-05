নিউজ ডেস্ক, ১৮ মে' : অৱশেষত ন্যায়পালিকাৰ বিৰুদ্ধে অত্যধিক সোচ্চাৰ হোৱাৰ মূল্য পৰিশোধ কৰিবলগা হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে (Kiran Rijiju shunted from Law Ministry) । যাৰ ফলত তেওঁক আইন মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আঁতৰাই বৃহস্পতিবাৰে ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ (Ministry of Earth Science) নতুন দায়িত্ব দিয়া হয় । আনহাতে, সংসদীয় পৰিক্ৰমা আৰু সংস্কৃতি মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালক আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে (Arjun Ram Meghwal reallocates law ministry) ।

উল্লেখ্য যে কেবিনেটৰ এই ৰদবদলৰ দ্বাৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (Prime Minister Narendra Modi) তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সকলো সহকৰ্মীলৈ এক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰদান কৰে যে তেওঁলোকে যেন ন্যায়পালিকাৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে । উল্লেখযোগ্য যে মেঘৱালক ইতিমধ্যে দুটা মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্বত ৰখাৰ উপৰি আইন মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্বও নতুনকৈ দিয়া হৈছে (Modi cabinet reshuffle) ।

দপ্তৰসমূহৰ পুনৰ বিতৰণৰ ঘোষণা কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সচিবালয়ে এক বিবৃতিত কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত দপ্তৰৰ পুনৰ বিতৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে (Kiren Rijiju loses Law Ministry portfolio) ।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আগন্তুক বছৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সংঘটিত এই দপ্তৰৰ সালসলনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে (general election 2024) । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ৰাজস্থানৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনো (Assembly election in Rajasthan 2023) চলিত বছৰৰ শেষৰ ফালে অনুষ্ঠিত হ'ব । বিজেপিৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে আইন মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা ৰিজিজুক আঁতৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অহা মন্ত্ৰীজন শেহতীয়াভাৱে কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকাৰ মাজত বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে (controversy between lawmakers and judiciary) ।

উল্লেখ্য, ৰিজিজুৱে শেহতীয়াকৈ এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল । তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে কিছুসংখ্যক অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশে ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত কৰি অহা বক্তব্যৰ বাবে তেওঁলোক ভাৰত বিৰোধী দলৰ অংশ । এই গোটটোৰ কাম হৈছে ন্যায়পালিকাক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উচটোৱা ।

আনহাতে, এক মুকলি পত্ৰত সমগ্ৰ দেশৰ পৰা প্ৰায় ৩০০ জন অধিবক্তাই দাবী কৰে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ মন্তব্যবোৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে । "আমি দেশৰ চৌদিশে বিভিন্ন আদালতত ওকালতি কৰি থকা নিম্নস্বাক্ষৰিত অধিবক্তাসকলে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে (former Law Minister Kiren Rijiju) এটা সংবাদ মাধ্যমযোগে পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰিত এক সন্মিলনত ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা অনাকাংক্ষিত আক্ৰমণক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ ।" পত্ৰখনত এনেদৰে কোৱা হয় ।

আইনৰ শাসন বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে জাতীয়তাবাদবিৰোধী অভিযোগ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধৰ নিৰ্লজ্জ ভাবুকিয়ে আমাৰ মহান ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজহুৱা পৰ্যায়ত এক নতুন অৱনমন চিহ্নিত কৰে ।" পত্ৰখনত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে এই পত্ৰখনত স্বাক্ষৰকাৰীসকলৰ ভিতৰত আছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভি, কপিল চিব্বল, অৰবিন্দ দাতাৰ, ইকবাল চাগলা, জনক দ্বাৰকাদছ, শ্ৰীহৰি আনে, ৰাজু ৰামচন্দ্ৰন, দুষ্মন্ত দাৱে, ইন্দিৰা জয়সিং, ৰাজশেখৰ ৰাও আৰু সঞ্জয় সিংভি । আনহাতে, বিষয়টো উত্থাপন কৰি বিৰোধী দলবোৰেও বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰে ।

"এজন আইন মন্ত্ৰীয়ে নিজেই আইন ভংগকাৰীৰ দৰে কথা কৈ আছে । তেওঁ হৈছে অন্যায় প্ৰচাৰ কৰা ন্যায় মন্ত্ৰী । যদি এইটো বাক স্বাধীনতাৰ প্ৰতি ভাবুকি নহয় তেন্তে কি ?" কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে এনেদৰে কয় ।

