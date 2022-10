নেশ্যনেল ডেস্ক, 6 অক্টোবৰ:কেৰালাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Bus accident in Kerala)৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ যোৱা এখন পৰ্যটক বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীসহ 9 9 গৰাকী যাত্ৰী থিতাতে নিহত হয় (9 died in tourist KSRTC bus crash)৷

এৰ্নাকুলামৰ মুলানথুৰুথিৰ বাছেলিয়াছ বিদ্যালয়ৰ 42 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীসহ 5 গৰাকী শিক্ষকৰ এটা দল বাছেৰে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ হেতুকৈ উটিলৈ গৈছিল ৷ যাত্ৰাৰ সময়তে কেৰালাৰ পালাক্কাড়ত কেএছআৰটিচিৰ এখন যাত্ৰীবাহী বাছক পাছফালৰ পৰা খুন্দিয়াই শিক্ষাৰ্থীৰ দলটো কঢ়িয়াই নিয়া বাছখনে ৷

এই সংঘৰ্ষত 47 গৰাকী যাত্ৰীৰ ভিতৰত 36 গৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে (36 suffered injuries in Kerala bus crash)৷ আহতসকলৰ ভিতৰত 12 গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে (12 are in critical condition)৷ প্ৰশাসনৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি কেএছআৰটিচি বাছখনত ৪৯ গৰাকী যাত্ৰী আছিল ৷

এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটোত এজন কেএছআৰটিচিৰ বাছযাত্ৰীকে ধৰি 8 গৰাকী শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী নিহত হয় ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা অনুসৰি দ্ৰুতগতিত আহি থকা বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই কেএছআৰটিচি বাছখনত খুন্দিয়াই দিয়ে ৷ সম্প্ৰতি আলাথুৰ, ভাদাকাঞ্চেৰীৰ পৰা যোৱা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ দল আৰু স্থানীয় লোকসকলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আহত সকলক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে ৷

