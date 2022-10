নেশ্যনেল ডেস্ক, 20 অক্টোবৰ: পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ পূৰ্বেই সজাই পৰাই তোলা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছগঞ্জৰ বজাৰসমূহ(festival of diwali) । মিঠাইৰ বিপনীসমূহতো এতিয়াৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কিন্তু, এই দীপাৱলীত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছগঞ্জত এবিধ মিঠাই বৰ্তমান চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । এই বিশেষ মিঠাই বিধৰ নাম কাজু কলহ । এই কাজু কলহটোৰ দাম জানি আচৰিত হৈ পৰি আপুনি কাৰণ এই কাজু কলহটোৰ দাম প্ৰতি কেজিত ২০ হাজাৰ টকা(Cashew urn sweets in Kasganj) । ঠিকেই শুনিছে! এয়া কোনো সাধাৰণ কাজু কলহ নহয়(Kasganj kaju Kalash Sweets 20 thousand per kg) । জানো আহক কি বিশেষত্ব আছে এই কাজু কলহটোৰ-

উত্তৰ প্ৰদেশত কিয় বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে কাজু কলহে, ইয়াৰ বিশেষত্ব কি জানো আহক

উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছগঞ্জ সকলোধৰণৰ পৌৰাণিক ঐতিহ্যৰ বাবে বিখ্যাত । গোস্বামী তুলসীদাস জীৰ জন্মস্থান সোৰোণ তীৰ্থ নগৰ বুলিও জনা যায় এই কাছগঞ্জক । অমৰ শ্বহীদ মহাবীৰ সিং আৰু বিখ্যাত চুফী সাধু আমিৰ খুছৰো চাহেবৰ জন্মও ইয়াতেই হৈছিল । গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যই পাণ্ডৱসকলক ধনুৰ্বিদ্যাৰ শিক্ষাও এই ঠাইতে দিছিল । কিন্তু, এইবাৰ কাছগঞ্জত প্ৰতি কেজি ২০ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী হোৱা মিঠাই কাজু কলহৰ বাবে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে এই বিশেষ ঠাইখন ।

কাজু কলহ তৈয়াৰ কৰা ৮০ বছৰীয়া মিঠাই বিক্ৰেতা ৰোচন লাল ছুইটচৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰজত মহেশ্বৰীয়ে কয় যে, তেওঁ সদায় নতুন নতুন বস্তু তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰে । এইবাৰ তেওঁ এটা বিশেষ ধৰণৰ কাজু কলহ তৈয়াৰৰ বাবে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছে । এই কাজু কলহ পিস্তাৰে তৈয়াৰ কৰা হয় । Pine Nut, কিশোৰী পিষ্টা আৰু কেশৰেৰে ভৰপূৰ এইবিধ মিঠাই । ইয়াত ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ 24 কেৰেটৰ সোণৰ কাম কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ই বিশেষ আৰু ব্যয়বহুলও । খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় । আন কাজু কলহৰ তুলনাত ইয়াৰ সোৱাদ কিছু পৃথক ।

যদিও ৰজত মহেশ্বৰীয়ে জানে যে, এই মিঠাই কম পৰিমাণে বিক্ৰী হ’ব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বিক্ৰী বেছি নহ’ব । কিন্তু, ইয়াৰ দাম আৰু সোণৰ কামৰ বাবে এই কাজু কলহটোৱে নিশ্চিতভাৱে গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিব বুলি তেওঁ বিশ্বাসী । এই কাজু কলহটি গ্ৰাহকৰ বাবে অতি সুন্দৰকৈ এটি প্লাষ্টিকৰ বাকচত ভৰাই বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে ।

