নেশ্যনেল ডেস্ক,১২ ডিচেম্বৰ : ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ ক'ভিডৰ নতুন প্ৰকাৰ অ'মিক্ৰণত আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰিছে (Omicron case in India) । কৰ্ণাটকত আন এগৰাকী ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ দেহত ভাইৰাছ নতুন প্ৰকাৰ অ'মিক্ৰণ ধৰা পৰে (Karnataka reports one more Omicron case)। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত অ'মিক্ৰণৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা তিনিগৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা অহা বেংগালুৰুৰ বোমমানালিৰ এগৰাকী পুৰুষৰ দেহত ধৰা পৰিছে অ'মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি । স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ড৹ সুধাকৰে এই কথা টুইটযোগে অৱগত কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে সম্প্ৰতি লোকজনক এখন চৰকাৰী হাস্পতালত পৃথকে ৰখা হৈছে ।

তেওঁৰ প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শলৈ অহা ৫ গৰাকী আৰু আন ১৫ গৰাকী লোকক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰো ক'ভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে । যোৱা ২ ডিচেম্বৰত কৰ্ণাটকত প্ৰথম দুগৰাকী অ'মিক্ৰণত আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছিল ।

