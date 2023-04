নিউজ ডেস্ক, ১৩ এপ্ৰিল : আসন্ন কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে বুধবাৰে ২৩ জন প্ৰাৰ্থীৰ দ্বিতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ অফিচিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলে টুইটাৰযোগে কয়, "কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ আগন্তুক সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিয়ে (Central Election Committee of BJP) দ্বিতীয় তালিকাত ২৩ জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে (BJP announces second list of Karnataka election) ।"

উল্লেখ্য যে প্ৰকাশিত দ্বিতীয় তালিকাত মুঠ ৭ জন বৰ্তমানৰ বিধায়কে স্থান লাভ কৰিব নোৱাৰিলে (Karnataka Elections 2023) । প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি, শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা নাগাৰাজা চাব্বিক কালঘাটগী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ টিকট দিয়া হৈছে । আনহাতে, প্ৰাক্তন বিধায়ক ৱাই চাম্পাংগীৰ জীয়াৰী অশ্বিনী চাম্পাংগীয়ে কোলাৰ সোণৰ খনিৰ (KGF) পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।

ইয়াৰ উপৰি কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পাৰ (former Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa) নিকটআত্মীয় এন আৰ সন্তোষে দ্বিতীয় তালিকাত স্থান পোৱা নাই । জি ভি বাসৱৰাজুৱে আৰ্চিকেৰে সমষ্টিৰ পৰা যুঁজিবলৈ টিকট লাভ কৰিছে । মুদিগাৰ সমষ্টিৰ পৰা দীপক ডোদায়াক দলটোৱে টিকট প্ৰদান কৰিছে । আনহাতে, মুদিগাৰৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক কুমাৰ স্বামীয়ে তালিকাখনত স্থান লাভ কৰা নাই ।

বিজেপিয়ে বাইণ্ডুৰ সমষ্টিৰ পৰা গুৰুৰাজ গাণ্টিহোলক টিকট প্ৰদান কৰিছে । তেওঁ বৰ্তমানৰ বিধায়ক সুকুমাৰ শেট্টীৰ স্থানত টিকট লাভ কৰিছে । নতুনকৈ প্ৰকাশিত তালিকাত, শিৱকুমাৰে চান্নাগিৰিৰ পৰা টিকট লাভ কৰিছে, যিটো সমষ্টি মাদাল বীৰুপাক্ষপাৰ আছিল । মন কৰিবলগীয়া যে মাদাল বীৰুপাক্ষপাৰ পৰিয়ালৰ কোনোৱে তালিকাখনত স্থান লাভ কৰা নাই । শেহতীয়াকৈ মাদাল বীৰুপাক্ষপ্পাৰ পৰিয়াল এটা দুৰ্নীতিৰ গোচৰত জড়িত হোৱাৰ ফলত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল আৰু লোকায়ুক্তৰ অভিযান চলে ।

উল্লেখ্য যে কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ১২ টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এতিয়াও বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী আছে । ইয়াৰে ভিতৰত হুবলি ধাৰৱাড চেণ্ট্ৰেল, কৃষ্ণৰাজ, শিৱমোগা, মহাদেৱপুৰা আদি সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত আছে । ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে মঙলবাৰে আগন্তুক কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ২২৪ খন আসনৰ ভিতৰত ১৮৯ খন আসনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰে । দলটোৱে এক সংবাদমেলত এই তালিকা ৰাজহুৱা কৰে । কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচন অহা ১০ মে'ত এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভোটগণনা ১৩ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ।

