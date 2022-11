নিউজ ডেস্ক, ১৫ নৱেম্বৰ : ভাষা হৈছে এটা মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে বাতৰিয়ে যাত্ৰা কৰে (Language is medium through which news travel) । আৰু যেতিয়া ভাষা এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মৰ লেন্সৰ সৈতে সংযোজিত বা বিশ্লেষণ কৰা হয়, ই তথ্যৰ প্ৰবাহ সীমিত কৰে আৰু সমলৰ সত্যতা যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে । পৃথিৱীত হাজাৰ হাজাৰ ভাষা আছে যিবোৰ তথ্য আদান-প্ৰদান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

এই তথ্যটো হৈছে সৰ্বোচ্চ আৰু ভাষাৰ এখন বাহন থাকিব লাগে । আৰু যদি বাহনখনত ৰঙা, সেউজীয়া বা গেৰুৱা ৰং কৰা হয় তেতিয়া তথ্যৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । তথ্যটো কিমান নিৰ্ভৰযোগ্য তাৰ ওপৰত সমলৰ প্ৰভাৱ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে । আৰু এই বিশ্বাসযোগ্যতা যিয়ে উপলব্ধি কৰে তেওঁ এক বিস্তৃত সম্ভাৱ্য দৰ্শকৰ নিশ্চয়তা দিয়ে (Language and news contradictory) ।

উল্লেখ্য, যোৱা দেওবাৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিনিধিসকলে হায়দৰাবাদৰ মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় উৰ্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad) বিভিন্ন প্ৰেক্ষাগৃহত একত্ৰিত হৈ ২০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা উৰ্দু সাংবাদিকতাক কেনেদৰে এটা ধৰ্মৰ প্ৰিজমৰ জৰিয়তে চোৱা উচিত নহয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে (completion of 200 years of Urdu journalism) । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ যিসকল সাধাৰণতে অনা উৰ্দু পটভূমিৰ তেওঁলোকে উৰ্দুত সাংবাদিকতা কেনেদৰে অন্যান্য ভাষাৰ সাংবাদিকতাৰ দৰে একে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে ।

তেওঁলোকে এইটো সঁচা অৰ্থত ক'ব বিচাৰে যে উৰ্দু হৈছে এনে এটা ভাষা যি সকলোৰে বাবে । উৰ্দু কেৱল মুছলমানসকলৰ বাবে এটা ভাষা নহয় । তদানীন্তন সময়ত ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ ৰাজধানী কলকাতাৰ (British India capital Kolkata) এজন হিন্দুৱে দেশৰ প্ৰথম উৰ্দু বাতৰিকাকত আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে ইয়াক ঐতিহাসিক প্ৰমাণৰ সৈতে প্ৰমাণিত কৰিছিল । পিছত একেজন ব্যক্তিয়ে কলকাতাৰ পৰা হিন্দী আৰু পাৰ্চী ভাষাত বাতৰিকাকত প্ৰকাশ কৰে (first Urdu news paper) ।

প্ৰতিনিধিসকলে বিভিন্ন বিষয়ত কথা পাতিব বুলি আশা কৰা হৈছিল, যিয়ে বিতৰ্কৰ ভিত্তি হিচাপে কাম কৰিব । বেছিভাগ বিষয়বস্তুৱে উৰ্দু সাংবাদিকতাৰ ভৱিষ্যত, প্ৰত্যাহ্বান আৰু বিত্তীয় সাৰ্থকতাৰ কথা কয় । ইয়াৰ বাণিজ্যিক সাৰ্থকতাৰ সন্দৰ্ভত উৰ্দু ভাষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সংসদ সদস্য আৰু উৰ্দু মিডিয়া সন্মিলনৰ (Urdu media summit) অন্যতম প্ৰতিনিধি স্বপন দাসগুপ্তাই আলোচনা কৰে । স্ক্ৰিপ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়নে নহয় তাৰ যুক্তি হিচাপে স্বপনে কয়, "ভাষাটোৰ প্ৰভাৱ আখৰতকৈ বহুত ডাঙৰ ।"

উল্লেখ্য, বিভিন্ন চহৰৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিসকলৰ ভিতৰত সৰহভাগ আহে দিল্লীৰ পৰা । তেওঁলোকৰ ভিতৰত বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষাবিদো আছে, যাৰ পটভূমি উৰ্দুৰ পৰিৱৰ্তে অন্য ভাষাৰ । সঞ্জয় কাপুৰ, শ্ৰীনিবাসন জৈন, সতীশ জেকব, ৰাহুল দেৱ, পংকজ পাচুৰী, সুমেৰা খান, ৰাহুল শ্ৰীবাস্তৱ আৰু আনন্দ বিজয় হৈছে উৰ্দু সাংবাদিকতাৰ ২০০ বছৰৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু ধাৰণা ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ হায়দৰাবাদ ভ্ৰমণ কৰা বিশিষ্ট সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ।

আনহাতে, দৰ্শকসকলৰ ভিতৰত উপস্থিত থাকে সাংবাদিকতাৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু সমাজৰ আন সদস্যসকল । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সন্ধিয়া এনডিটিভিৰ শ্ৰীনিবাসন জৈনে সংবাদ মাধ্যমসমূহে কেনেদৰে শান্তি আৰু আলোচনাৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

ইউক্ৰেইনৰ মহিলাসকলৰ অপৰ্যাপ্ত কভাৰেজৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্বহীনতাক দোষাৰোপ কৰি এগৰাকী হিন্দী সাংবাদিকে তীব্ৰ সমালোচনা কৰি উত্তপ্ত ভাষণ দিয়ে । অনুষ্ঠানটোৰ সঞ্চালক টিভি ৯ ভাৰতবৰ্ষৰ সুমেৰা খানে এই ক্ষেত্ৰত জাঙুৰ খাই উঠে আৰু তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে ইউক্ৰেইনৰ মহিলা আৰু শিশুসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন কাহিনী প্ৰস্তুত কৰা বুলি কয় ।

