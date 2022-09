নেশ্য়নেল ডেস্ক, ৪ ছেপ্তেম্বৰ: বিগত কিছুদিন ধৰি জম্মু-কাশ্মীৰত অস্থায়ী বাসিন্দাসকলৰ ভোটদানৰ অধিকাৰক লৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত (non locals in Jammu and Kashmir) হৈ আহিছে । এই লোকসকলৰ ভোটদানৰ অধিকাৰক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই (Union Territorys chief electoral officer) সোমবাৰে সকলো মুখ্য ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সাৰাংশ সংশোধনক (special summary revision of electoral rolls)লৈ এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (Jammu and Kashmir CEO) হিৰদেশ কুমাৰ সিঙে অহা ৫ ছেপ্টেম্বৰত জম্মুৰ নিৰ্বাণ ভৱনত (Nirvanchan Bhavan in Jammu) ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সাৰাংশ সংশোধন সম্পৰ্কীয় বিষয় সন্দৰ্ভত এই বৈঠকৰ আহ্বান কৰা বুলি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সূত্ৰই সদৰি কৰিছে । ইতিমধ্য়ে এই সন্দৰ্ভত বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ আমন্ত্ৰণ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলিও একেটা সূত্ৰই উল্লেখ কৰিছে ।

কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকলে উল্লেখ কৰা মতে, বিজেপি, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ নেশ্য়নেল কনফাৰেন্স, কংগ্ৰেছ, পিপ'লছ কনফাৰেন্স (Peoples Conference) আৰু পিপ'লছ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিকে ধৰি সকলো মুখ্য দলক সোমবাৰে আবেলি ৪ বজাত অনুসূচীত বৈঠকৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । এই বৈঠকখনৰ পিছত এক বিশেষ সাৰাংশ সংশোধনৰ দ্বাৰা বাহিৰৰ লোকসহ ২০-২৫ লাখ ভোটাৰক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি বিষয়াসকলে সদৰি কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ বিবৃতি প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতেই ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । জম্মু আৰু কাশ্মীৰ নেশ্য়নেল কনফাৰেন্সৰ সভাপতি ফাৰুক আব্দুল্লাই (President of JK National Conference) বিষয়টোক লৈ এখন সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আয়োজন কৰে । উক্ত সৰ্বদলীয় বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰি ফাৰুক আব্দুল্লাই ইয়াক অগ্ৰহণযোগ্য বুলি অভিহিত কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে, ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অহা ১৫ ছেপ্টেম্বৰত খচৰা ভোটাৰ তালিকা মুকলি কৰিব আৰু দাবী তথা আপত্তি ২৫ অক্টোবৰলৈকে দাখিল কৰিব পাৰিব। চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অহা ২৫ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।

