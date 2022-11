নিউজ ডেস্ক, 21 নৱেম্বৰ: গেংছ অৱ ৱাছেপুৰৰ অভিনেতা জেইশান কোৱাড্ৰিৰ বিৰুদ্ধে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীস্থিত এখন হোটেলৰ মালিকক প্ৰতাৰিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে(Zeishan Quadri in the movie Gangs of Wasseypur) । এই সন্দৰ্ভত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচীৰ হিন্দপিৰি আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰা হৈছে । অভিনেতাগৰাকীয়ে হোটেলখনৰ মালিকক বুক কৰা কোঠালিৰ সম্পূৰ্ণ ধন আদায় নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে (Ranchi hotel owner accused Zeishan of cheating) ৷

ৰাঁচীৰ মুখ্যপথত অৱস্থিত হোটেল এভিএন গ্ৰেণ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰী বিশাল শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ ধানবাদৰ বাসিন্দা অভিনেতা জেইশান কোৱাড্ৰিৰ বিৰুদ্ধে এই সন্দৰ্ভত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে (FIR lodged against actor Zeishan Quadri) । তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয় যে, "জেইশানে এভিএন গ্ৰেণ্ডৰ কেইবাটাও কোঠাৰ লগতে মোৰ আন এখন হোটেলৰ কোঠাও বুক কৰিছিল । কেইবাজনো অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰী দুয়োখন হোটেলতে আছিল । এই হোটেলৰ কোঠাবোৰ প্ৰায় দুমাহৰ কাৰণে বুক কৰা হৈছিল ৷

তেওঁ লগতে কয় যে,"যেতিয়া মই জেইশানক বুক কৰা হোটেলৰ কোঠাবোৰৰ বিলখন ভৰিবলৈ কৈছিলো, তেতিয়া তেওঁ মাত্ৰ ৬ লাখ টকা হস্তান্তৰ কৰিছিল (Zeishan owes several lakhs to Vishal Sharma) ৷ তেওঁ উনত্রিশ লাখ টকা এতিয়াও পৰিশোধ কৰা নাই । তেওঁ আৰু কয় য়ে, মই তেওঁক বাৰে বাৰে বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ কোৱাত তেওঁ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই বিল পৰিশোধ কৰা নাছিল ৷ জেকশানে পাছলৈ তেওঁৰ ফোনটো চুইচ অফ কৰি থোৱাৰ অভিযোগ কৰে এভিএন গ্ৰেণ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰী বিশাল শৰ্মাই ৷

জানিব পৰা মতে, অনুৰাগ কাশ্যপৰ থ্ৰিলাৰ ছবি 'গেংছ অফ ৱাছেপুৰ'ত 'ডেফিনিট'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা জেইশানে অ'টিটি প্লেটফৰ্মৰ এখন ৱেব চিৰিজৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি থকা সময়ত হোটেলখনত কেইবাটাও কোঠা বুক কৰিছিল । চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত, মালাড আৰক্ষীয়ে টিভি ধাৰাবাহিক 'ক্ৰাইম পেট্ৰ'লৰ প্ৰযোজকক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগত জেইশান কোৱাড্ৰিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল(Vishal Sharma lodges FIR against Zeishan Quadri) । অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰযোজকৰ অ’ডি গাড়ীখন ধাৰত লৈছিল, গাড়ীখন 12 লাখ টকাত বন্ধক ৰাখিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: Helicopter Crash in Arunachal Pradesh: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মিজিঙত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত