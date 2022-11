নিউজ ডেস্ক, ২২ নৱেম্বৰ : ঝাৰখণ্ডত সংঘটিত হৈছে এক এক অদ্ভূত ঘটনা । ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে গড়ৱা জিলাৰ এখন গাঁও তাৰ বালিন্দাসকলক বিশ্বাসত নোলোৱাকৈ এটা অচিনাক্ত ব্যক্তিগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Jharkhand government allegedly sold village) । যাৰ বাবে উপায়ন্তৰ হৈ অৱশেষত গাঁওখনৰ সুনীল মুখাৰ্জী নগৰৰ বাসিন্দাসকলে পালামু আদালতত এটা গোচৰ ৰুজু কৰে (Sunil Mukherjee Nagar sold by Jharkhand Govt) । বৰ্তমান তাত গোচৰটোৰ শুনানি চলি আছে ।

৯০-ৰ দশকত বামপন্থী সংগঠনসমূহৰ সহায়ত গড়ৱা জিলাৰ ৰামুনা খণ্ডত সুনীল মুখাৰ্জী নগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । এই গাঁওখন প্ৰায় ৪৬৫ একৰ ভূমিত অৱস্থিত আৰু ইয়াত প্ৰায় তিনি দশক ধৰি ২৫০ টাতকৈও অধিক পৰিয়ালো বাস কৰে (Sunil Mukherjee Nagar of Jharkhand) । গাঁওখনৰ লোকসকলে বৰ্তমান বিষয়টো সন্দৰ্ভত আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু ন্যায়ৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে (filed case in court regarding village sold)।

গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে তাত কেইবা দশক ধৰি বাস কৰি থকাৰ বাবে ভূমিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ দাবী কৰে । সুনীল মুখাৰ্জী নগৰৰ বাসিন্দা ধনঞ্জয় প্ৰসাদ মেহতাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "এয়া আমাৰ ভূমি, আমি ইয়াত কেইবা দশক ধৰি বাস কৰি আহিছোঁ । ৰাজ্য চৰকাৰে এই গাঁওখন এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰিছে যাৰ ফলত আমি যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব লাগিব ।"

কিন্তু আশ্চৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে, গাঁওখনৰ লোকসকলৰ দখলত মাটি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পঞ্জীভুক্ত মালিকীস্বত্ব দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো নথি-পত্ৰ নাই । যাৰ ফলত তেওঁলোক যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে । ইয়াৰ উপৰি গাঁওখনত ৰাস্তা, পানী আৰু বিদ্যুতৰ দৰে প্ৰাথমিক সুবিধাৰ অভাৱো আছে । আনহাতে, সংশ্লিষ্ট ৰাজনৈতিক দলবোৰেও কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সমৰ্থন বিচাৰে । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ সমাধান নকৰে ।

গাঁওখনৰ বাসিন্দা নৌৰং পালে কয়, "আমাৰ গাঁওখন কমেও ছয় মাহৰ বাবে এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ে আমি অৱগত নাছিলোঁ । তাৰ পিছত এদিন কোম্পানীটোৱে তেওঁলোকৰ সীমা চিহ্নিত কৰিবলৈ শিল আৰু চিমেণ্ট পেলায় । তাৰ পিছতহে গাঁওবাসীয়ে এই কথা গম পায় আৰু প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰে ।" আনহাতে, কোনো বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত গাঁওখনলৈ কোনো তথ্য প্ৰেৰণ কৰা নাই বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ।

ইফালে গাঁওবাসীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুযায়ী, দুটা দশক পূৰ্বে তেওঁলোকক চৰকাৰী আৱাস আঁচনিৰ অধীনত কেইটামান সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল (government housing scheme) । কিন্তু তেওঁলোক ৰাস্তা, বিদ্যুত আৰু আনকি বিদ্যালয়ৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মৌলিক সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত । পালামু আদালতত এতিয়াও বিষয়টো সন্দৰ্ভত গোচৰ চলি থকাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলে এই বিৰল সমস্যাটোৰ ওপৰত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকে (Palamu court Jharkhand) ।

