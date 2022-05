নেশ্যনেল ডেস্ক, 23 মে’: বিগত 19 মে’ত জম্মু-শ্ৰীনগৰ ঘাইপথৰ ৰামবান জিলাৰ খুনি নাল্লাত সুৰংগ খহি(Jammu tunnel collapse) মৃত্যুমুখত পৰিছিল 10 গৰাকীকৈ শ্ৰমিক(10 workers killed on May 19) ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰি দিছে তিনিজনীয়া এখন বিশেষজ্ঞ সমিতি(Three member expert panel to probe cause of incident) ৷ বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ সদস্যসকলে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণৰত সুৰংগটোৰ শ্লাইড আৰু ইয়াৰ খহি পৰাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰাৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত ৷

বিষয়াসকলে কৈছিল যে, পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষজ্ঞসকলৰ প্ৰতিবেদনৰ আধাৰতে গ্ৰহণ কৰা হ’ব যিকোনো সিদ্ধান্ত ৷ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ইতিমধ্যে এনে জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৷ ভৱিষ্যতে এনে দুৰ্ঘটনা পৰিহাৰ কৰাৰ বাবে সকলো সম্ভৱপৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা বুলি প্ৰাধিকৰণে সদৰি কৰে ৷ অৱশ্যে এয়া প্ৰাকৃতিক কাৰণত নে আন কোনো কাৰণত সংঘটিত হৈছে, সেয়া এতিয়ালৈকে বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

জম্মুত খহিল সুৰংগ (Jammu Tunnel Collapse) :

ৰামবান বানিহাল শাখাৰ ডিগডোল আৰু খুনি নাল্লাৰ মাজৰ অঞ্চলটোত ভৌগোলিক স্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰায়ে সংঘটিত হয় ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৷ অৱশ্যে, শ্ৰীনগৰলৈ পথৰ সংযোগ অটুট ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ কৰ্তৃপক্ষই ৰামবান বানিহাল শাখাত তিনিটা সুৰংগ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল । জম্মু-শ্ৰীনগৰ ঘাইপথৰ ডিগড'লৰ পৰা পান্থিয়াললৈকে এই সুৰংগ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল চিগল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু পেটেল ইঞ্জিনিয়াৰিং লিমিটেড নামৰ দুটাকৈ কোম্পানীক ৷ এই প্ৰসাৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্য এই বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা 10.30 বজাৰ পৰা প্ৰায় আধাঘণ্টা ধৰি খুনি নাল্লা নামৰ এলেকাত সংঘটিত হৈছিল ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৷ শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি থকা অৱস্থাত এটা প্ৰকাণ্ড শিলে আহি তেওঁলোকক হেঁচা মাৰি ধৰে ৷ যাৰ ফলত শ্ৰমিক কেইগৰাকীৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সুৰংগ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা কোম্পানীটোৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল ৷

ইয়াৰোপৰি এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফ আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰকাৰ্য আৰম্ভ কৰে ৷ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন শ্ৰমিকক তৎক্ষণাৎ উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বাকী দহজনক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে উদ্ধাৰকাৰী দলে ৷ অৱশেষত শনিবাৰে সন্ধিয়ালৈকে বাকী 10 গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ (Compensation for deceased) :

বিষয়াসকলে সদৰি কৰা অনুসৰি, অতিৰিক্ত দুই লাখ টকাৰ সৈতে প্ৰায় 15 লাখ টকা মৃতকৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে দিয়া হ’ব ৷ সমান্তৰালকৈ আহত শ্ৰমিকসকলকো ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ’ব । ইয়াৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল প্ৰশাসনে এই কাণ্ডৰ ভুক্তভোগীৰ বাবে এক লাখ টকাৰ অনুদান ঘোষণা কৰিছে ।

লগতে চাওক: ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতত স্তব্ধ দিল্লীৰ জনজীৱন, বিমান পৰিসেৱাত প্ৰভাৱ