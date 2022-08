নেশ্যনেল ডেস্ক, 16 ডেস্ক: মানৱীয়তা, মৰম, চেনেহ এইবোৰ যেন এটা শব্দহে ৷ কিমান নিষ্ঠুৰ হ’লে শিলৰ দৰে কঠিণ হ’ব পাৰে মানৱ ! এগৰাকী মাতৃৰ হিয়া ভঙা কান্দোনেও ভাগিব নোৱাৰিলে নীতি-নিয়মৰ দেৱাল ৷ এয়াই আমাৰ সমাজৰেই এক ঘৃণনীয় বাস্তৱ ৷ কোলাত মৃত শিশুক লৈ এবাৰ পিতৃক সন্তাটো দেখুৱাবলৈ কাৰাগাৰৰ বাহিৰত 7 ঘণ্টা ধৰি ৰৈ থাকিল এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃ ( wife of a prisoner waits outside the prison for more than 7 hours)৷

দেওবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ চত্ৰাত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল এই কৰুণ ঘটনা ৷ ঘটনা অনুসৰি বশিষ্ঠ নগৰ থানা এলেকাৰ বান্দৰচুৱান গাঁৱৰ বাসিন্দা চুমান মাহতোৰ পত্নী ফুল দেৱীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা এটি সন্তান প্ৰসৱ কৰে ৷ প্ৰতাপপুৰৰ ঘোৰদৌদাৰ ব্যক্তিগত এখন ক্লিনিকত শিশুটো প্ৰসৱ কৰে ফুলই ৷ জন্মৰ সময়ত মাতৃ আৰু শিশু দুয়োজনেই সুস্থ আছিল ৷ কিন্তু শনিবাৰে নিশা হঠাতে নৱজাতকটিৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে ৷

ইফালে তেওঁলোক বহু ভিতৰুৱা গাঁৱৰ হোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোত যাতায়তৰ কোনো উপযুক্ত ব্যৱস্থা নাছিল ৷ সেইবাবে পৰিয়ালটোৱে পুৱালৈ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ৷ কিন্তু দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে পুৱা নৱজাতকটোক চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে নৱজাতকটি ৰাতিৰ ভিতৰতেই মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিল ৷

ইফালে শিশুটোৰ পিতৃ চুমন মাহাতো যোৱা 7 মাহ ধৰি এন ডি পি এছ আইনৰ গোচৰত কাৰাগাৰত আৱদ্ধ হৈ আছিল ৷ নৱজাতকটিৰ মৃত্যুৰ পিছত মৃত নাতিয়েকৰ সৈতে আইতাক কুলেশ্বৰী দেৱীয়ে কাৰাগাৰত থকা পুত্ৰক তেওঁৰ মৃত সন্তানক এবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈ আহে (Dead body of her baby in her hand)৷ দেওবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা মৃত নাতিয়েকক কোলাত লৈ কাৰাগাৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত এবাৰ পুত্ৰক চাবলৈ কান্দি কান্দি বহুবাৰ অনুৰোধ কৰে আইতাকে ৷ কিন্তু কাৰাগাৰৰ নিয়মৰ অনুসৰি দেওবাৰে কাৰো ঘৰৰ পৰিয়ালে কাৰাবন্দীক লগ কৰিব নোৱাৰে ৷ সেইবাবেই মাতৃৰ কান্দোনকো আওকান কৰি সুমনক নিজৰ মৃত সন্তানক শেষবাৰৰ কাৰণে চাবলৈ নিদিলে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷

আনকি মাতৃৰ কান্দোনকো আওকান কৰি কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই মূল প্ৰৱেশদ্বাৰখন গোটেই দিনটো বন্ধ কৰি থয় ৷ অৱশেষত 8 ঘণ্টাৰ অন্তত দুৰ্ভগীয়া আইতাকগৰাকীয়ে মৃত নাতিয়েকক লৈ পুনৰ গাঁৱলৈ উভতি আহে ৷ ইয়াৰ পিছতে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে শিশুটোৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰে ৷

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কাৰাগাৰৰ বিষয়াসকলে কয় যে তেওঁলোকে এটি নৱজাতকৰ মৃতদেহৰ সৈতে এগৰাকী মহিলাই প্ৰৱেশদ্বাৰত থকাৰ খবৰ পাইছিল যদিও নিয়ম উলংঘা কৰি কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই মহিলাগৰাকীক কাৰাবন্দীক লগ কৰিবলৈ অনুমতি দিব নোৱাৰে (The prison authorities did not allow to meet)৷

লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱসৰ এদিন পাছতেই আৰক্ষীৰ বাহনৰ তলত ওলাল বোমা