নেশ্যনেল ডেস্ক,২৩ অক্টোবৰ: সমগ্ৰ দেশতে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছকে ধৰি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী পূৰ্বতকৈও অধিক কঠোৰ হৈ অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান(Anti drugs mission by Police)৷ তাৰ মাজতো একাংশ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছৰ বেহা(Udhampur police against drugs) । দেওবাৰে পুৱাৰভাগত জম্মু কাশ্মীৰৰ উধমপুৰত জব্দ কৰে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ(Drugs seized in Udhampur) ।

উধমপুৰৰ জিৰো পইণ্ট চেনানিত তালাচী চলোৱাৰ(Zero Point Chenani Naka) সময়তে উধমপুৰ জিলা আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰাকৰ পৰা ২১.৫ কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰে । কাশ্মীৰৰ পৰা উধমপুৰ অভিমুখী PB08BT9403 নম্বৰৰ থকা এখন ট্ৰাক চেকপইণ্টত ৰখাই তালাচী চলাওতেই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে(One Vehicle seized in Udhampur) ।

আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰায় ২১.৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ১৮ পেকেট হেৰোইন জব্দ কৰে । জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য ৬০ কোটি টকাতকৈও অধিক বুলি এক সুত্ৰই প্ৰকাশ কৰে(Worth Rs 60 crore drugs seized) । আৰক্ষীয়ে গোপন সুত্ৰৰ পম খেদি পঞ্জাৱৰ কুলৱিন্দৰ সিং নামৰ ট্ৰাক চালকজনে ড্ৰাগছখিনি উধমপুৰৰ দিশে আনি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হয় । বৰ্তমান ট্ৰাকচালক কুলৱিন্দৰ সিঙক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে(One arrested in Udhampur) ।

অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুকেশ সিঙে কয় য়ে চেনানীৰ ঘাইপথৰ জিৰো পইণ্টত বাহন পৰীক্ষাৰ সময়ত কাশ্মীৰৰ পৰা ট্ৰাকখনত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ।

উল্লেখ্য যে দেশত এক সমাধান নোহোৱা সমস্যা হৈ পৰিছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ(Police against drugs) ৷ যিমানেই আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক আটক কৰিছে, সিমানেই বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে সৰবৰাহ কৰি আহিছে এই বৰবিহ ৷

