নেশ্যনেল ডেস্ক,১৪ ফেব্ৰুৱাৰী : বিবিচিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা তথ্যচিত্ৰক লৈ দেশজুৰি বিতৰ্ক অব্যাহত আছে (Modi documentary controversy)। তথ্যচিত্ৰখনক লৈ ৰাজনৈতিক মহলতো ব্যাপক চৰ্চা হৈছে । ইয়াৰ মাজতে দিল্লীস্থিত ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কৰ্পোৰেচন (বিবিচি)ৰ কাৰ্যালয়ত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে (IT raid in BBC office)। সূত্ৰৰ মতে আয়কৰ বিভাগৰ এটা দলে কাৰ্যালয়টোত অভিযান চলাইছে ।

২০০২ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ ওপৰত বিবিচিয়ে "India: The Modi Question" তথ্যচিত্ৰ সম্প্ৰচাৰ কৰাক লৈ দেশজুৰি বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে বিবিচিৰ কাৰ্যালয়ত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ২০০২ চনত মুছলমান বিৰোধী হিংসাত্মক ঘটনাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ ভূমিকা পৰীক্ষা কৰি যোৱা মাহত মুকলি কৰা বিবিচিৰ এখন তথ্যচিত্ৰ নিষিদ্ধ কৰিছিল (Govt banned Modi documentary)। আনকি অনলাইনত শ্বেয়াৰ কৰাৰ ওপৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল । আনকি আৰক্ষীয়ে মহাবিদ্যালয়সমূহত তথ্যচিত্ৰখনৰ প্ৰদৰ্শন বন্ধ কৰিবলৈ আৰু সামাজিক মাধ্যমত ইয়াৰ ক্লিপবোৰ সীমিত কৰিবলৈ স্ক্ৰেম্বল কৰা হৈছিল । সমালোচকসকলে এই অভিযানক সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি নিন্দা কৰিছিল ।

দুটা খণ্ডৰ তথ্যচিত্ৰ "India: The Modi Question" ভাৰতত বিবিচিয়ে সম্প্ৰচাৰ কৰা নাছিল । অৱশ্যে, কেন্দ্ৰই ইয়াক নিষিদ্ধ কৰে আৰু লোকসকলক সামাজিক মাধ্যমত ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে । কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে ইয়াৰ তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ অধীনত জৰুৰীকালীন ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল (Govt step on Modi documentary)। টুইটাৰ আৰু ইউটিউব দুয়োটাতে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু তথ্যচিত্ৰখনৰ বহুতো লিংক আঁতৰাই দিয়া হৈছিল ।

ইফালে এনেবোৰ বিতৰ্কৰ মাজত আয়কৰ বিভাগে বিবিচিৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলোৱা বিষয়টোত ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে । বিবিচিৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীয়ে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে তেওঁ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু ফোনবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু কাৰ্যালয়টো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে (BBC ex employee reacts over IT raid)।

কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও নিশ্চিত নহয় যে এয়া প্ৰকৃততে অভিযান নে অনুসন্ধান । বিবিচিৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ বিবিচিৰ কাৰ্যালয়ত সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ফোন বন্ধ হৈ আছে যিটো অতি অস্বাভাৱিক ।

